Mai puțină birocrație pentru mediu de afaceri: Autoritățile pregătesc pachetul „Buldozer”.

Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, consideră că Moldova trebuie să accelereze tranziția de la o economie bazată pe consum la un model orientat spre producție și inovație.

Potrivit acestuia, sectorul TIC (tehnologiilor informației și comunicațiilor) a asigurat aproape 7% din creșterea economică în 2025, iar principalele „motoare ale creșterii” rămân producția și sectoarele orientate spre export, informează Radio Moldova.

„În special, Moldova s-a specializat în industria ușoară. Ne integrăm în lanțurile de producție din industria auto și, de exemplu, în industria aviatică, unde produsele sunt fabricate în Moldova și sunt în principal orientate spre export”, a subliniat oficialul.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pregătește, de asemenea, un nou pachet de măsuri pentru debirocratizare, denumit neoficial „Buldozer”. Acesta prevede modificarea a 80–90 de acte normative și regulamente guvernamentale pentru a reduce presiunea administrativă asupra afacerilor.

„Vom veni cu o propunere destul de fermă. Dacă autoritățile publice nu vor prezenta o poziție argumentată până la o anumită dată, pur și simplu vom exclude prevederile respective din legi sau, dacă este necesar, din regulamentele guvernamentale”, a declarat ministrul.

Osmochescu a subliniat că reducerea numărului de documente permisive, digitalizarea serviciilor publice și combaterea economiei subterane sunt principalele instrumente prin care autoritățile încearcă să stimuleze dezvoltarea economică.

Potrivit acestuia, aproximativ 30% din economia Republicii Moldova se află în continuare în „zona gri”, ceea ce creează un avantaj competitiv pentru cei care evită plata integrală a taxelor și impozitelor.

În opinia ministrului, rezultatele reformelor economice vor fi resimțite mai vizibil de populație în anii următori.

„Sper că începând cu anii 2027–2028, dacă nu vor apărea conflicte care să influențeze obiectiv situația, vom putea deveni și mai competitivi, inclusiv în ceea ce privește calitatea vieții și puterea de cumpărare a populației”, a concluzionat ministrul.