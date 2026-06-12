Mai multe sate vor primi finanțare pentru reparația drumurilor și a rețelelor de alimentare cu apă.

În total, anul acesta au fost depuse 123 de cereri pentru concurs, dintre care o comisie specială a selectat 33 de proiecte cu cel mai mare punctaj. Din bugetul de stat au fost alocați 10 milioane de lei pentru implementarea acestor inițiative (până la 300.000 de lei pentru un singur proiect). Costul total al tuturor proiectelor este mult mai mare, deoarece finanțarea se face după formula „1+3”: contribuția financiară a diasporei este completată cu fonduri din bugetul de stat, autoritățile locale și partenerii externi de dezvoltare, transmite rupor.md.

Proiectele selectate acoperă domeniile infrastructurii, educației, culturii, eficienței energetice și alimentării cu apă. În localități sunt planificate:

Instalarea sistemelor de iluminat stradal pe bază de energie solară;

Montarea pompelor pentru alimentarea cu apă potabilă și repararea rețelelor de apă;

Crearea și modernizarea zonelor de odihnă, parcurilor și terenurilor sportive;

Reparația drumurilor locale, școlilor și grădinițelor.

Scopul programului „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” este valorificarea potențialului diasporei pentru dezvoltarea socio-economică a localităților din Moldova.