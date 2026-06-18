Mai multe bănci din țară au majorat amenzile de cinci ori și au calculat greșit ipoteca.

Comisia Națională pentru Piața Financiară a descoperit numeroase încălcări în contractele utilizate de bănci și furnizorii de servicii de plată, inclusiv dobânzi calculate incorect și clauze ce limitează drepturile consumatorilor.

Verificarea, care a durat aproape șase luni — din decembrie 2025 până în iunie 2026, a cuprins toate cele 10 bănci licențiate din Republica Moldova și opt furnizori ne-bancari de servicii de plată. Aceasta a vizat contractele de credit ipotecar încheiate în perioada 2023–2025, precum și contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de plată, scrie bani.md.

Una dintre cele mai grave încălcări depistate a fost majorarea ilegală a responsabilității clienților în cazul tranzacțiilor neautorizate efectuate cu carduri pierdute sau furate. Unele bănci obligau consumatorii să suporte pierderi de până la 2.500 de lei, deși legislația stabilește un plafon maxim de doar 500 de lei. Cu alte cuvinte, clienții puteau plăti de cinci ori mai mult decât permite legea.

În plus, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a descoperit erori în calculele a 645 de contracte de credit ipotecar. Unele instituții au folosit formule incorecte la calcularea dobânzilor, inclusiv calculând anul bisect 2024 pe baza a 365 de zile în loc de 366. Regulatorul a dispus recalcularea sumelor și returnarea dobânzilor încasate în exces.

În alt caz, banca a fost obligată să înceteze promovarea creditului folosind Rata Anuală Efectivă (RAE) calculată pe baza unei rate promoționale pe toată durata contractului. Potrivit CNPF, această metodă crea impresia că creditul este mai ieftin decât costul său real.

Verificarea a arătat, de asemenea, că unii furnizori de servicii percepeau comisioane între 1 și 35 de euro pentru investigarea reclamațiilor privind tranzacțiile contestate. În anumite situații, aceste taxe puteau fi aplicate și pentru operațiuni neautorizate, deși investigarea acestora este o obligație legală a furnizorului.

Inspectorii au constatat și limitarea ilegală a termenelor de contestare. În timp ce legea oferă consumatorilor dreptul de a raporta tranzacțiile neautorizate pe o perioadă de până la 13 luni de la data debitării contului, unele contracte reduc această perioadă la doar 45 de zile, două luni sau chiar trei zile. Potrivit instituției, astfel de prevederi puteau induce în eroare clienții și îi determinau să creadă că și-au pierdut drepturile legale.

Printre alte încălcări depistate se numără perceperea tuturor plăților rămase până la expirarea unui an de la încheierea contractului în cazul rezilierii anticipate a pachetelor de servicii (chiar dacă acestea nu mai erau utilizate), precum și afișarea comisioanelor pentru transferurile de numerar sub forma unor cifre simple, precum „5”, „7”, „10” sau „20”, fără indicarea clară a valutei sau a modului de calcul.

Potrivit CNPF, majoritatea instituțiilor verificate au început deja să modifice contractele și să elimine clauzele neconforme. Totuși, instituția a cerut și revizuirea cazurilor în care consumatorilor li s-au cauzat prejudicii financiare și returnarea sumelor încasate nejustificat.

Instituția avertizează că va continua monitorizarea pieței și, în cazul repetării unor astfel de practici, vor fi aplicate sancțiuni dure.