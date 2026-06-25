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realitatea.md logorealitatea
25 Iunie 2026, 21:18
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Lucrările de reparație a podului peste râul Răut din Bălți, aproape finalizate

Lucrările de reparație a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată de pe drumul R6, în zona centurii municipiului Bălți, avansează.

Lucrările de reparație a podului peste râul Răut din Bălți, aproape finalizate.
Lucrările de reparație a podului peste râul Răut din Bălți, aproape finalizate.

Constructorii au montat grinzile la pasajul rutier situat la kilometrul 136,200, una dintre etapele importante ale proiectului, transmite realitatea.md.

În prezent, pasajul este realizat în proporție de 60%, iar podul peste râul Răut este aproape finalizat, gradul de execuție ajungând la 96%.

Pasajul va avea două benzi de circulație, benzi de siguranță, trotuare și parapete de protecție pentru pietoni. În perioada următoare, vor fi executate lucrările la placa de suprabetonare, hidroizolare și amenajarea căii podului.

Podul peste râul Răut, amplasat în apropiere, are o lungime de aproximativ 43 de metri și dispune de două benzi de circulație și trotuare pe ambele părți.

Pentru modernizarea celor două obiective de infrastructură au fost alocate 25 de milioane de lei din Fondul Rutier. 

După finalizarea lucrărilor, șoferii vor beneficia de condiții mai sigure și de un trafic mai fluent pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din nordul țării.

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realitatea.md logorealitatea
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