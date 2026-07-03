theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
3 Iulie 2026, 09:52
27
Copiază linkul
Link copiat

Locuitorii Moldovei contractează tot mai des credite de la organizațiile nebancare

Organizațiile de creditare nebancară (OCN) au înregistrat în 2025 un ritm de creștere mai mare față de bănci, potrivit Raportului anual al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Locuitorii Moldovei contractează tot mai des credite de la organizațiile nebancare.
Locuitorii Moldovei contractează tot mai des credite de la organizațiile nebancare.

Datele instituției arată că activele organizațiilor de creditare nebancară au crescut cu 16,2% față de anul precedent, până la 22,2 miliarde de lei. Prin comparație, activele sectorului bancar au avansat cu 11,5%, atingând nivelul record de 189,9 miliarde de lei, transmite bani.md.

Astfel, creditele acordate de OCN-uri persoanelor fizice au crescut cu 23,3% într-un singur an, creditarea persoanelor juridice a crescut cu 6,5%, iar creditele de consum au crescut cu 13,6%, rămânând principala destinație a finanțărilor. 54,3% din portofoliul OCN este reprezentat de creditele de consum, față de 40,8% în anul precedent, ceea ce arată că populația este principalul client al sectorului.

Raportul mai relevă că și sectorul asigurărilor a înregistrat o evoluție pozitivă. Activele companiilor de asigurări au crescut cu 7,1%, până la 5,9 miliarde de lei.

În același timp, volumul creditelor noi acordate în moneda națională de sectorul bancar a fost cu 18,9% mai mare decât în 2024, evoluție susținută de relaxarea politicii monetare și de cererea în creștere pentru finanțare.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici