Locuitorii Moldovei contractează tot mai des credite de la organizațiile nebancare.

Organizațiile de creditare nebancară (OCN) au înregistrat în 2025 un ritm de creștere mai mare față de bănci, potrivit Raportului anual al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Datele instituției arată că activele organizațiilor de creditare nebancară au crescut cu 16,2% față de anul precedent, până la 22,2 miliarde de lei. Prin comparație, activele sectorului bancar au avansat cu 11,5%, atingând nivelul record de 189,9 miliarde de lei, transmite bani.md.

Astfel, creditele acordate de OCN-uri persoanelor fizice au crescut cu 23,3% într-un singur an, creditarea persoanelor juridice a crescut cu 6,5%, iar creditele de consum au crescut cu 13,6%, rămânând principala destinație a finanțărilor. 54,3% din portofoliul OCN este reprezentat de creditele de consum, față de 40,8% în anul precedent, ceea ce arată că populația este principalul client al sectorului.

Raportul mai relevă că și sectorul asigurărilor a înregistrat o evoluție pozitivă. Activele companiilor de asigurări au crescut cu 7,1%, până la 5,9 miliarde de lei.

În același timp, volumul creditelor noi acordate în moneda națională de sectorul bancar a fost cu 18,9% mai mare decât în 2024, evoluție susținută de relaxarea politicii monetare și de cererea în creștere pentru finanțare.