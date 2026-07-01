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1 Iulie 2026, 21:40
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Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată. Au început testările înainte de punerea în funcțiune

Construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău și a infrastructurii conexe a fost finalizată.

Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată. Au început testările înainte de punerea în funcțiune.
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată. Au început testările înainte de punerea în funcțiune.

Obiectul denumit „linia independenței energetice” a intrat în etapa de testare înainte de punerea în exploatare comercială. Despre aceasta a anunțat Ministerul Energiei.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat stația electrică din Chișinău, unde a verificat stadiul testelor tehnice.

Potrivit acestuia, toate lucrările de construcție au fost finalizate, iar acum se desfășoară cea mai importantă etapă — testarea și pregătirea pentru punerea în funcțiune în condiții de siguranță a întregii infrastructuri.

La stația electrică din Chișinău au început deja testele echipamentelor, o etapă obligatorie înainte de lansare. De asemenea, pe linie au fost verificate stâlpii și deschiderile, iar rezultatele au confirmat calitatea lucrărilor executate.

La stația Vulcănești testele au fost deja finalizate. În perioada următoare este planificată aplicarea tensiunii pe noua celulă de 400 kV pentru teste complexe suplimentare.

Toate lucrările sunt coordonate cu operatorii sistemelor energetice din țările vecine pentru a asigura siguranța și sincronizarea corectă a sistemelor.

Conform graficului, exploatarea comercială a liniei este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea tuturor testelor și procedurilor de recepție.

Linia aeriană de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău este cel mai mare proiect de infrastructură energetică din ultimele decenii din Moldova. După punerea în funcțiune, linia va putea asigura transmiterea a peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul de energie electrică din România și din piața europeană fără tranzit prin MGRES din Transnistria, sporind securitatea energetică a Moldovei.

Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată. Au început testările înainte de punerea în funcțiune

Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată. Au început testările înainte de punerea în funcțiune

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