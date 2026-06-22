Linella intenționează să preia magazinele Merci: Tranzacția, în curs de analiză.

Consiliul Concurenței analizează o tranzacție majoră pe piața comerțului cu amănuntul de produse alimentare din Republica Moldova.

Compania Moldretail Group, care administrează rețelele de magazine Linella, Fidesco, Cip Market, Bravo și Slavena Megamarket, a anunțat intenția de a achiziționa rețeaua Merci, deținută de compania Honest Company, informează realitatea.md.

Tranzacția prevede achiziționarea a 100% din capitalul social al companiei Honest Company, ceea ce va duce la trecerea încă unei rețele comerciale din sectorul alimentar sub controlul Moldretail Group.

Cele două companii sunt active pe aceleași segmente de piață — aprovizionarea și comercializarea cu amănuntul a produselor alimentare și de consum curent — ceea ce face ca operațiunea să fie supusă analizei autorității de concurență.

Consiliul Concurenței urmează să stabilească dacă această concentrare economică poate influența concurența de pe piață și a invitat operatorii din domeniu să transmită observații în cadrul evaluării.