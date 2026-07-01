La un leu încasat, Guvernul cheltuie 1,25 lei: Deficitul bugetar crește.

În perioada ianuarie-mai 2026, la bugetul de stat au fost acumulate peste 30,34 miliarde de lei – în creştere cu doar 2,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2025, arată datele Ministerului Finanţelor.

Potrivit Ministerului Finanţelor, veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat au crescut în această perioadă cu 15,6% – până la 14,82 miliarde de lei, în timp ce veniturile administrate de Serviciul Vamal s-au majorat cu 6,5%, constituind 16,87 miliarde de lei, transmite Mold-Street.

Pe de altă parte, intrările de granturi s-au redus de circa şapte ori constituind doar 256 de milioane de lei, faţă de aproape 1,8 miliarde lei în aceeaşi perioadă din anul 2025.

În primele cinci luni ale acestui an, cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 37,95 miliarde de lei.

Comparativ cu perioada similară a anului 2025, acestea sunt mai mari cu 4,4 la sută (1,6 miliarde de lei).

Grosul cheltuielilor bugetului de stat au fost transferurile acordate în cadrul bugetului public național, acesta constituind peste 21,76 miliarde de lei, din care:

- peste 10,9 miliarde de lei – transferuri la bugetul asigurărilor sociale de stat;

- 9,76 miliarde lei – transferuri la bugetele locale:

- 1,1 miliarde de lei – transferuri la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

În consecinţă, executarea bugetului de stat – la finele lunii mai a anului 2026 – s-a încheiat cu deficit în sumă de 7,61 miliarde de lei, fiind în creştere cu 11,1% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2025.

Potrivit Ministerului Finanţelor, sursele de finanțare ale deficitului s-au format din surse interne în sumă de 8,69 miliarde de lei şi din surse externe în sumă de 2,61 miliarde de lei.

În termeni simpli: pentru fiecare leu colectat la buget, Guvernul a cheltuit 1,25 lei.

Este în creştere faţă de nivelul de 1,23 lei din primele cinci luni din anul 2025. Aceasta înseamnă că statul cheltuiește în continuare mai mult decât colectează.