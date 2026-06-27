La Sângerei va fi creat un parc industrial în valoare de 40 de milioane de lei.

În Sângerei va fi amenajat un parc industrial de categoria C, cu investiții de peste 40 de milioane de lei.

Conform deciziei Guvernului, proiectul va fi amplasat pe 8 loturi cu o suprafață totală de 6,37 ha, predate întreprinderii „Apa Canal Sângerei” pentru folosință pe termen lung, de cel puțin 30 de ani. Parcul va fi dezvoltat sub brandul „Sângerei-Centru-Europei”, transmite logos-pres.md.

Volumul principal al investițiilor va fi direcționat spre crearea infrastructurii de producție. Proiectul include o clădire administrativă cu spații comerciale și un corp de producție-incubație cu o suprafață de 2.500 mp, precum și rețele inginerești și comunicații. Terenurile trebuie să fie schimbate din categoria agricolă în cea industrială.

Autoritățile avertizează că, în cazul neîndeplinirii cerințelor privind schimbarea destinației terenului și conectarea la infrastructură, proiectul poate pierde statutul de parc industrial. Inițiativa este inclusă în Planul de creștere economică a Moldovei pentru anii 2025–2027 și este considerată un instrument de atragere a investițiilor și de creare a locurilor de muncă în regiuni.

În același timp, Guvernul prevede 120 milioane lei în bugetul de stat pentru anul 2026 pentru dezvoltarea infrastructurii parcurilor industriale de categoria C. Menționăm că, în ultimii 10 ani, conducerea raionului Sângerei a solicitat de mai multe ori sprijin Ministerului Economiei pentru crearea unui parc industrial care să asigure dezvoltarea industrială a regiunii. În 2017, autoritățile raionului au rezervat chiar 60 de hectare de teren pentru aceste scopuri. Primul astfel de obiect a fost deschis în toamna anului 2017 în cadrul proiectului „Dezvoltarea sectorului agrar prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”, implementat cu sprijinul Uniunii Europene.

Parcul este situat pe un teren de 1,58 ha, a fost echipat cu un frigider cu o capacitate de 1.600 tone pentru depozitarea fructelor și legumelor, precum și cu o linie de sortare. Valoarea proiectului a fost de 2,5 milioane euro. Totuși, acest obiect a funcționat cu succes variabil și a fost neutilizat cea mai mare parte a timpului.

În prezent, în Moldova activează 10 parcuri industriale. Aproape jumătate din toate investițiile în sector sunt concentrate în Parcul Tracom din Chișinău, în timp ce platformele regionale continuă să rămână semnificativ în urmă în privința volumului capitalului atras.