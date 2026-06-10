La Chișinău a fost testat scenariul întreruperii totale a livrărilor de gaze către Moldova.

Exercițiul de tip „Table Top” a avut drept scop testarea capacității de reacție și coordonare în cazul unor probleme majore în sectorul gazelor, informează bani.md.

La simulare au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai operatorilor de sistem, furnizorilor, traderilor și consumatorilor relevanți, alături de experți ai Secretariatului Comunității Energetice și ai partenerilor europeni.

În cadrul exercițiului au fost analizate situații precum limitarea rutelor de livrare a gazelor, indisponibilitatea unor surse sau infrastructuri importante, creșterea consumului în condiții meteorologice severe și aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de urgență.

Participanții au testat procedurile de reacție stabilite în legislația națională și europeană, inclusiv comunicarea între instituții, declararea nivelurilor de criză, monitorizarea pieței și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța, a declarat că exercițiul este important pentru consolidarea capacității de reacție a instituțiilor în contextul provocărilor regionale.

„Republica Moldova a făcut pași importanți privind securitatea energetică, iar aceasta presupune nu doar infrastructură și surse diversificate, ci și instituții pregătite să reacționeze rapid și coordonat în situații excepționale”, a spus oficialul.

Exercițiul s-a desfășurat în contextul alinierii Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și a oferit autorităților posibilitatea de a verifica, într-un cadru practic, funcționalitatea mecanismelor de prevenire și gestionare a eventualelor crize energetice.