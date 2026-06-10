theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
10 Iunie 2026, 15:16
15 332
Copiază linkul
Link copiat

La Chișinău a fost testat scenariul întreruperii totale a livrărilor de gaze către Moldova

Autoritățile, operatorii din sectorul energetic și partenerii europeni au simulat la Chișinău mai multe scenarii de criză care ar putea afecta aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale.

La Chișinău a fost testat scenariul întreruperii totale a livrărilor de gaze către Moldova.
La Chișinău a fost testat scenariul întreruperii totale a livrărilor de gaze către Moldova.

Exercițiul de tip „Table Top” a avut drept scop testarea capacității de reacție și coordonare în cazul unor probleme majore în sectorul gazelor, informează bani.md.

La simulare au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai operatorilor de sistem, furnizorilor, traderilor și consumatorilor relevanți, alături de experți ai Secretariatului Comunității Energetice și ai partenerilor europeni.

În cadrul exercițiului au fost analizate situații precum limitarea rutelor de livrare a gazelor, indisponibilitatea unor surse sau infrastructuri importante, creșterea consumului în condiții meteorologice severe și aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de urgență.

Participanții au testat procedurile de reacție stabilite în legislația națională și europeană, inclusiv comunicarea între instituții, declararea nivelurilor de criză, monitorizarea pieței și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța, a declarat că exercițiul este important pentru consolidarea capacității de reacție a instituțiilor în contextul provocărilor regionale.

„Republica Moldova a făcut pași importanți privind securitatea energetică, iar aceasta presupune nu doar infrastructură și surse diversificate, ci și instituții pregătite să reacționeze rapid și coordonat în situații excepționale”, a spus oficialul.

Exercițiul s-a desfășurat în contextul alinierii Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și a oferit autorităților posibilitatea de a verifica, într-un cadru practic, funcționalitatea mecanismelor de prevenire și gestionare a eventualelor crize energetice.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici