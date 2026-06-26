Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, a menționat că Moldovei i se acordă credite, dar nici acestea nu contribuie la îmbunătățirea indicatorilor economici.

El a amintit că ambele țări au statut de candidate la UE, iar autoritățile Georgiei compară tradițional indicatorii lor cu cei ai Moldovei, relatează Financial One.

Potrivit premierului georgian, extinderea diferenței în volumul economiilor a dus la o discrepanță între bugetele de stat ale celor două țări de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Această estimare a fost făcută în timpul discursului său în Parlament, unde a prezentat raportul privind realizarea programului guvernamental pentru anul trecut.

Kobakhidze a subliniat că Moldova primește sprijin financiar din partea UE, însă această asistență nu este capabilă să schimbe semnificativ situația economiei moldovenești.

„De obicei comparăm economia noastră cu economia Moldovei, care este de asemenea o țară candidat la UE. Vreau să spun că în acești cinci ani diferența dintre economiile Georgiei și Moldovei a crescut cu 13,5 miliarde de dolari. Aceasta înseamnă că diferența dintre bugetele noastre a crescut direct cu aproximativ 3,5 miliarde de dolari”, a declarat Kobakhidze.

El a mai menționat că Georgia continuă să înregistreze o creștere stabilă, în timp ce Moldova, în ciuda programelor de credit, se confruntă cu posibilități limitate de accelerare a dezvoltării.

Potrivit premierului georgian, economia Georgiei a crescut în 2023 cu 7,5%, ceea ce în termeni financiari a însemnat 3,9 miliarde de dolari. El a afirmat că această creștere a permis țării să depășească pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de lari. Volumul total al economiei a ajuns la 104,6 miliarde de lari, echivalentul a aproximativ 39,6 miliarde de dolari. Acest rezultat a reprezentat o bornă importantă pentru Georgia și i-a consolidat pozițiile în regiune, demonstrând reziliența sectoarelor cheie și capacitatea economiei de a se adapta la provocările externe.

Investitorii urmăresc cu atenție dinamica economiei georgiene, deoarece o rată ridicată de creștere sporește de obicei interesul pentru activele naționale. Creșterea PIB-ului cu 7,5% la un volum de 104,6 miliarde de lari poate susține cererea pentru obligațiunile țării și poate întări așteptările privind cursul lari. Diferența de 13,5 miliarde de dolari între Georgia și Moldova arată, de asemenea, care economii din regiune înregistrează ritmuri mai sigure de dezvoltare. Pentru piață, acesta este un semnal de reducere a riscurilor pentru instrumentele georgiene, deoarece extinderea bugetului la astfel de volume facilitează serviciul datoriei și susținerea angajamentelor sociale. Investitorii se bazează pe fapte: creșterea de 3,9 miliarde de dolari și atingerea nivelului de 39,6 miliarde de dolari confirmă dinamica pozitivă și pot intensifica interesul pe termen lung pentru piață.