Junghietu: Problema în sectorul energetic nu ține de cantitate, ci de structura surselor regenerabile.

În ultimele săptămâni, experții discută necesitatea organizării unei a doua licitații pentru 170 MW capacitate eoliană, cu introducerea obligatorie a sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh, inițiată de Ministerul Energiei din Moldova. Problema a apărut pe fondul dezvoltării active a energiei regenerabile în țară și a creșterii numărului de proiecte realizate fără sprijin de stat, scrie rupor.md.

Potrivit ministrului Dorin Junghietu, problema principală nu constă în volumele de energie „verde”, ci în structura acesteia și rolul său în sistemul energetic.

Conform obiectivelor energetice naționale, Moldova trebuie să dezvolte un mix energetic echilibrat, care să includă energia solară, eoliană, hidroenergia, biogazul și sistemele de stocare a energiei. Deja o parte semnificativă a capacității instalate este reprezentată de centralele solare, ceea ce creează un dezechilibru structural.

Creșterea rapidă a generării solare a dus la concentrarea producției de energie în orele de zi și în sezonul cald, în timp ce vârful consumului are loc seara și în perioada de iarnă. În aceste condiții, energia eoliană devine un element important pentru echilibrarea sistemului energetic.

Moldova continuă să depindă de importul de energie electrică la nivel de până la 60%, astfel dezvoltarea generării interne și a sistemelor de stocare a energiei devine o chestiune de securitate energetică a țării.

„Problema nu este dacă Moldova are nevoie de energie regenerabilă suplimentară, ci dacă are nevoie exact de energia eoliană de nouă generație, capabilă să funcționeze în orele și sezoanele necesare”, a subliniat Junghietu.

Potrivit acestuia, piața dezvoltă în principal proiecte solare din cauza riscurilor mai mici și a recuperării rapide a investițiilor, în timp ce energia eoliană necesită o predictibilitate pe termen lung a veniturilor, pe care o asigură mecanismul licitației.

În concluzie, se menționează că în următoarele decenii consumul de energie electrică în țară va crește din cauza electrificării transportului, încălzirii și industriei, ceea ce necesită decizii strategice încă de astăzi.