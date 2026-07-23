Junghietu: Linia Vulcănești–Chișinău este complet sub tensiune.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că această etapă permite testarea funcționării întregului sistem în condiții reale de exploatare, transmite bani.md.

„Miercuri am făcut încă un pas pe care îl așteptam de mulți ani: linia aeriană de înaltă tensiune de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost pusă sub tensiune până la stația electrică din Chișinău. Pentru cei care nu sunt conectați la sistemul energetic, acest lucru poate părea doar o etapă tehnică. Pentru noi, însă, este una dintre cele mai importante verificări înainte de punerea în exploatare comercială a liniei. Aplicarea tensiunii permite testarea funcționării întregii linii, a echipamentelor de protecție, a sistemelor de control și a comportamentului instalațiilor în condiții reale de exploatare. Este momentul în care mii de ore de proiectare, construcție și teste sunt verificate ca un sistem unitar”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Junghietu, proiectul are o importanță mult mai mare decât simpla construcție a unei noi linii electrice și reprezintă un pas decisiv în consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.

„Acest proiect nu este doar o linie electrică de 157 de kilometri. El înseamnă posibilitatea de a transporta direct energie electrică din România către centrul Republicii Moldova, fără vulnerabilitățile infrastructurii vechi. Este un sistem energetic mai sigur, mai durabil și mai bine integrat pe piața europeană a energiei electrice”, a subliniat ministrul.

După aplicarea completă a tensiunii urmează testele tehnice finale și verificările, după care linia va fi pusă în exploatare comercială.

Linia aeriană Vulcănești–Chișinău este numită „linia independenței energetice”, deoarece va permite furnizarea energiei electrice din România și alte piețe europene către Chișinău, fără a utiliza infrastructura regiunii transnistrene.

Construcția liniei Vulcănești–Chișinău face parte din Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Costul total al proiectului este de 61 milioane de euro, dintre care aproximativ 27 milioane de euro sunt alocate pentru construcția liniei de 157 de kilometri, care va asigura transmiterea directă a energiei electrice din România și alte piețe europene către centrul Republicii Moldova.