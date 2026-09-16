Junghietu: La Începutul lunii octombrie va fi clar cu cât s-ar putea scumpi gazul.

Tariful la gaz ar putea crește din nou. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că majorarea este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană, însă suma exactă se va afla la început de octombrie.

Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință la bursa europeană a depășit 83 de euro pentru un megawatt-oră, ceea ce echivalează cu aproximativ 1.000 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz. La deschiderea tranzacțiilor, cotațiile se situau în intervalul 80,6–81,5 euro/MWt·h, transmite realitatea.md.

Junghietu explică evoluția prețurilor prin câțiva factori, inclusiv întreruperile continue ale livrărilor de gaz natural lichefiat din Qatar către piața europeană, concurența pentru GNL dintre Europa și Asia, precum și nivelul încă redus de umplere a depozitelor subterane europene. Potrivit ministrului, la începutul zilei, nivelul mediu de umplere a depozitelor de gaze din Europa era de 68,3%.

Presiunea suplimentară este exercitată de situația din Norvegia — principalul furnizor de gaze prin conducte în Europa, unde unele instalații de producție se află în lucrări de mentenanță înainte de sezonul rece. În aceste condiții, potrivit ministrului, necesitatea ajustării tarifului pentru consumatorii din Republica Moldova devine tot mai evidentă.

„Continuarea acestei volatilități pe piață (…) face ca necesitatea ajustării tarifului să devină tot mai evidentă”, a declarat Dorin Junghietu.

Totuși, cât anume va costa gazul pentru consumatori după o posibilă ajustare nu se știe deocamdată. Ministrul a explicat că există o metodologie de calcul, iar prețul mediu de achiziție pentru septembrie va fi publicat la începutul lunii octombrie.

„La începutul lunii octombrie vom prezenta prețul mediu de achiziție pentru septembrie. Și atunci va deveni mai clar care ar putea fi această posibilă, potențială ajustare a tarifului”, a explicat ministrul.

Junghietu a precizat că gazul este achiziționat din timp, în baza unei formule de preț indexat, iar costul final este stabilit ținând cont de cotațiile medii ponderate din luna precedentă.

„Certitudinea va apărea în momentul în care va fi cunoscut prețul mediu de achiziție pentru septembrie”, a declarat ministrul Energiei.

Astfel, la începutul lunii octombrie, autoritățile vor avea datele necesare pentru calcularea deviațiilor acumulate în august și septembrie și pentru stabilirea posibilei mărimi a ajustării tarifului la gaz.

Ultima majorare a tarifelor la gazele naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 21 august 2026. În prezent, consumatorii casnici plătesc 20,30 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41% — cu 5,88 lei față de tariful precedent de 14,42 lei.