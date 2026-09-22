Junghietu: Gazul s-ar putea scumpi semnificativ în viitorul apropiat.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că orice modificare a tarifului va necesita aprobarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

„Evaluările noastre indică un risc serios de creștere a prețului pe care consumatorii îl vor plăti în perioada următoare. Această majorare poate fi semnificativă și va pune presiune pe bugetul familiilor”, a declarat Junghietu, relatează rupor.md.

Ministrul precizează că, în acest moment, nu poate fi anunțat un nou tarif: „Orice modificare trebuie examinată de ANRE pe baza cheltuielilor justificate”.

Amintim că, începând cu 1 septembrie, consumatorii casnici din Moldova achită pentru gazul natural conform tarifului de 20,30 lei pe metru cub (cu TVA inclus). Totodată, după cum a explicat anterior expertul în energetică Sergiu Tofilat, prețul gazului la bursă a crescut până la 82 de euro, față de 56 de euro incluși în calcule, motiv pentru care tariful ar putea crește cu încă 6–7 lei, dacă prețurile ridicate de pe bursele europene se vor menține. Pe fundalul acestor riscuri, Guvernul va propune Parlamentului instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile.