theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
21 Mai 2026, 13:02
9 155
Copiază linkul
Link copiat

Junghietu, despre transformarea Moldelectrica într-o societate pe acțiuni: Nu înseamnă privatizare

Reorganizarea întreprinderii de stat Moldelectrica într-o societate pe acțiuni nu înseamnă privatizarea acesteia.

Junghietu, despre transformarea Moldelectrica într-o societate pe acțiuni: Nu înseamnă privatizare.
Junghietu, despre transformarea Moldelectrica într-o societate pe acțiuni: Nu înseamnă privatizare.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat acest lucru reporterilor după ședința Guvernului, transmite infotag.md.

El a menționat că această măsură este luată pentru ca Guvernul să se asigure că Moldelectrica se poate integra pe deplin în ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sistem de Transport pentru Energie Electrică), care are propriile cerințe privind guvernanța corporativă, structura organizatorică și alte aspecte.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici