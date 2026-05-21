21 Mai 2026, 13:02
Junghietu, despre transformarea Moldelectrica într-o societate pe acțiuni: Nu înseamnă privatizare
Reorganizarea întreprinderii de stat Moldelectrica într-o societate pe acțiuni nu înseamnă privatizarea acesteia.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat acest lucru reporterilor după ședința Guvernului, transmite infotag.md.
El a menționat că această măsură este luată pentru ca Guvernul să se asigure că Moldelectrica se poate integra pe deplin în ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sistem de Transport pentru Energie Electrică), care are propriile cerințe privind guvernanța corporativă, structura organizatorică și alte aspecte.