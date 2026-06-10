Junghietu, despre Stația Electrică Chișinău: Termenul de finalizare a lucrărilor rămâne 30 iunie.

În cadrul vizitei, ministrul a primit confirmarea că termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat – 30 iunie 2026, informează moldpres.md.

Potrivit Ministerului Energiei, la Stația Electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri și a traversărilor subterane. Containerul exterior a fost finalizat, iar dulapurile de protecție au fost livrate și montate. În paralel, are loc importul cablurilor, urmând ca în perioada imediat următoare să fie realizate conexiunile necesare.

În același timp, la Stația Electrică Vulcănești lucrările sunt în etapa finală. Au fost testate echipamentele de protecție și control, iar în prezent se desfășoară verificarea acționărilor electrice ale echipamentelor primare și pregătirile pentru recepția obiectivului.

Linia electrică Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 157 km și conectează Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Capacitatea de transport a liniei este de până la 630 MVA, ceea ce va permite acoperirea a peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. LEA Vulcănești – Chișinău face parte din Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 61 milioane euro, dintre care circa 27 milioane euro sunt destinate construcției liniei electrice.

Proiectul este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, iar beneficiarul direct este Î.S. Moldelectrica.

Ministerul Energiei a subliniat că Linia Electrică Vulcănești–Chișinău va consolida semnificativ securitatea energetică a Republicii Moldova, oferind posibilitatea transportării energiei electrice din România și din piața europeană direct către centrul și nordul țării. Proiectul va reduce vulnerabilitățile sistemului electroenergetic național și va contribui la creșterea independenței energetice a Republicii Moldova.