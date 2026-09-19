Junghietu, despre rezervele de gaze: Stocurile sunt necesare pentru a asigura aprovizionarea.

Rezervele strategice de gaze ale Republicii Moldova nu pot fi utilizate pentru reducerea temporară a prețului gazelor.

Rezervele reprezintă o rezervă strategică a țării pentru situații de criză și pot acoperi doar circa zece zile de consum în perioada de iarnă, transmite radiomoldova.md

Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce președintele interimar al Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a propus utilizarea acestor rezerve pentru a atenua pentru consumatori consecințele creșterii prețurilor.

Ministrul Energiei a declarat că îngrijorarea legată de majorarea facturilor este de înțeles, însă a subliniat că rezervele de securitate nu pot fi considerate volume comerciale obișnuite de gaze.

„Rezervele de securitate nu sunt necesare pentru ca gazul să fie puțin mai ieftin, ci pentru ca gazul să existe în general — în cazuri excepționale”, a explicat Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, aceste volume au fost constituite pentru situații de întreruperi grave ale livrărilor de gaze sau de temperaturi extrem de scăzute, care duc la un consum neobișnuit de ridicat. Pentru a reacționa la creșteri bruște ale prețurilor există alte volume de gaze — rezerve pe care furnizorii le constituie în conformitate cu obligația legală de stocare.

Junghietu a precizat că majorarea prețului la gaze, chiar dacă are consecințe pentru populație și economie, nu înseamnă în sine apariția unei situații de urgență în sectorul energetic.

Legea prevede criterii clare pentru declararea unei astfel de situații. Printre acestea se numără reducerea importurilor cu peste 20% din volumul necesar de consum sau temperaturi extrem de scăzute timp de șapte zile consecutive, în condițiile unui consum excesiv de mare.

Chiar și în cazul întrunirii unor astfel de condiții, rezervele strategice nu sunt eliberate automat. Potrivit ministrului Energiei, mai întâi trebuie utilizate soluțiile disponibile pe piață, iar decizia privind folosirea rezervelor de securitate este luată de autoritatea responsabilă de gestionarea situațiilor de criză.

„Ministerul Energiei monitorizează și evaluează permanent situația, dar nu declară de sine stătător o situație de urgență și nu ia unilateral decizia de eliberare a rezervelor”, a menționat Junghietu.

Ministrul a mai explicat că faptul că gazul destinat rezervei strategice a fost achiziționat anterior la un preț mai mic nu îi schimbă destinația. Utilizarea acestuia ar putea reduce temporar costul unor achiziții, însă ulterior rezerva ar trebui completată, ceea ce ar putea necesita cumpărarea gazului deja la prețuri mai mari.

Totodată, folosirea rezervelor pentru reducerea temporară a costurilor ar diminua nivelul de protecție al țării în cazul unei sistări reale a livrărilor.

În prezent, Republica Moldova dispune de 56,3 milioane de metri cubi de gaze în rezervele de securitate. Potrivit ministrului Energiei, această cantitate este suficientă pentru aproximativ zece zile de consum în perioada de iarnă.

„Acestea nu sunt surplusuri, iar refacerea rezervei peste noapte este imposibilă, mai ales în condiții de criză, când gazul poate fi insuficient, scump sau transportarea lui poate fi dificilă”, a subliniat Dorin Junghietu.

Ministrul consideră că eventualul beneficiu temporar al utilizării rezervei trebuie comparat cu riscul reducerii capacității statului de a reacționa în cazul unei situații reale de urgență.

„Deciziile în domeniul securității energetice trebuie luate responsabil, în baza legii și a unei evaluări complexe a riscurilor, nu doar ținând cont de efectul de moment”, a concluzionat ministrul Energiei.