Junghietu, despre prețul record al motorinei: Devine tot mai greu de găsit

Motorina, astăzi, 17 septembrie, costă până la 35 de lei și 53 de bani pe litru. Acesta este cel mai mare preț înregistrat până acum în Moldova.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că problema constă în deficitul de motorină de pe piața internațională, iar eventuala deblocare a rutelor de transport nu va duce imediat la reducerea prețurilor, relatează tvrmoldova.md.

Deocamdată, în Moldova, rezervele de motorină vor ajunge pentru aproximativ zece zile, în timp ce situația cu benzina este mai stabilă, a comunicat ministrul.

„Disponibilitatea motorinei pe piața internațională este, în prezent, o problemă. Iar acest lucru face ca diferența dintre prețul petrolului și cel al motorinei să devină foarte mare. Ajustarea sau reducerea prețului petrolului, în cazul în care una dintre strâmtori va fi deblocată, nu va însemna o ieftinire imediată a motorinei. Pentru că disponibilitatea motorinei pe piața internațională este o problemă”, a declarat șeful Ministerului Energiei.