Junghietu: Azerbaidjanul joacă un rol decisiv în asigurarea securității energetice a Europei.

Potrivit acestuia, Moldova trece în prezent printr-o transformare amplă menită să reducă dependența energetică externă și să se integreze pe piața energetică europeană, scrie logos-pres.md cu referire la caliber.az.

„Moldova face o tranziție serioasă către piața energetică europeană. Pe această piață, Azerbaidjanul este o sursă cheie. În cadrul forumului, am acordat o atenție deosebită acestei chestiuni și temei schimbului energetic în regiunea Mării Negre”, a menționat ministrul.

Junghietu a mai spus că, în timpul vizitei, au avut loc întâlniri cu ministrul Economiei din Azerbaidjan, Mikayil Jabbarov, și cu reprezentanții SOCAR. Părțile au discutat extinderea cooperării economice și energetice, perspectivele de colaborare în domeniul energiei regenerabile și implementarea proiectelor regionale strategice.

Potrivit ministrului, cu SOCAR au fost examinate perspectivele de livrare a produselor petroliere și a gazului natural în Moldova în condiții competitive, precum și posibilitățile de atragere a investițiilor azere în sectorul energetic al țării.

A fost acordată o atenție specială proiectelor regionale în domeniul energiei verzi, inclusiv proiectului „Azerbaidjan–Georgia–România–Ungaria — Coridorul Energetic Verde”, care prevede transportul energiei electrice produse din surse regenerabile către piața europeană.