Jumătate dintre întreprinderile de stat din Moldova nu funcționează și urmează să fie lichidate.

Jumătate dintre întreprinderile de stat din Moldova, multe dintre care au fost create încă în anii 1990, nu mai desfășoară nicio activitate și urmează să fie lichidate.

Cu toate acestea, înainte de închiderea lor, autoritățile trebuie să stabilească și să verifice bunurile care le aparțin, deoarece există suspiciuni că o parte din proprietatea publică este folosită de persoane terțe, în timp ce statul nu obține niciun beneficiu în urma acestui fapt, transmite Radio Moldova.

Aceste concluzii au fost prezentate în cadrul audierilor comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat.

Comisia a stabilit că unii fondatori ai întreprinderilor au în bilanțul lor astfel de obiecte, precum sanatorii sau cantine, însă nu dispun de informații despre starea lor actuală și nu pot spune dacă acestea există în realitate și cine le folosește.

„Nu poți să transmiți un sanatoriu, iar apoi el pur și simplu să dispară. Într-adevăr, au existat cazuri în care a fost transmis un bun care nu a fost înregistrat în mod corespunzător. Nu este exclus ca aceste obiecte să existe și astăzi, posibil că sunt folosite de persoane terțe, dar înainte de toate trebuie identificate. Nu cred că pentru fiecare minister sau organ de stat va fi o problemă să se deplaseze la fața locului și să verifice”, a declarat deputatul Igor Talmazan, membru al comisiei, în cadrul audierilor din 31 iulie.

Parlamentarul a subliniat că în toate ministerele și instituțiile publice mai lucrează angajați care au memorie instituțională și care pot oferi informații despre fostele bunuri de stat.

Secretarul comisiei, deputatul Vasile Grădinaru, în cadrul acelorași audieri, a declarat că astfel de obiecte trebuie identificate și utilizate, iar dacă acest lucru nu este posibil să fie adoptată o decizie corespunzătoare. Potrivit acestuia, acum nu este momentul să se caute vinovații pentru inacțiunea din anii trecuți, ci este necesar să se abordeze problema.

„Vă rog pe fiecare dintre noi să privim la bunurile pe care le avem la dispoziție și să începem să le utilizăm. Astăzi, agenții economici se confruntă cu o lipsă acută de terenuri, instituțiile de stat nu au spații, plătim chirie pentru diverse obiecte, dar nu folosim bunurile proprii. Să privim: dacă putem să le utilizăm — le vom utiliza, dacă nu — vom lua o decizie corespunzătoare. Dacă nu s-a făcut acest lucru mai devreme, au putut exista multe motive, acum nu vom căuta vinovați. Principalul este să ne ocupăm de acest proces în continuare, și acest lucru se referă la toate ministerele”, a subliniat Grădinaru.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova sunt înregistrate 515 întreprinderi de stat. Conform unei hotărâri a Guvernului din 2017, acestea trebuiau să fie transferate din gestiunea ministerelor în administrarea Agenției Proprietății Publice (APP). Însă acest proces a fost însoțit de numeroase încălcări. Unele întreprinderi au fost transmise fără acte de predare-primire, iar altele au rămas în subordinea ministerelor. În acest timp, multe autorități au fost reorganizate în repetate rânduri și nu mai au o legătură directă cu întreprinderile create de predecesorii lor.

O parte dintre întreprinderi se află în proces de lichidare, un număr mic continuă să funcționeze și să aducă profit, iar restul și-au încetat complet activitatea. În prezent, în registrele Agenției Proprietății Publice sunt înscrise 168 întreprinderi de stat, dintre care o parte nu funcționează nici ele. Totodată, APP nu este fondatorul tuturor acestor întreprinderi, deoarece procesul de transmitere din gestiunea ministerelor nu a fost încă finalizat.

Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, condusă de deputatul Dinu Plîngău, a fost creată de Parlament la 2 iulie. Decizia a fost luată în contextul unui scandal legat de compania MoldATSA, după apariția informațiilor despre salarii mari, numiri contestate și posibile încălcări în administrarea întreprinderilor de stat.