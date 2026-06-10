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moldova.org logomoldova
10 Iunie 2026, 07:45
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Ioniță: Tinerii au nevoie de cel puțin 900 de euro lunar pentru închirierea unei locuințe în Chișinău

Închirierea locuințelor în Chișinău rămâne una dintre principalele probleme pentru tinerii care vor să locuiască în Capitală.

Tinerii au nevoie de cel puțin 900 de euro lunar pentru închirierea unei locuințe în Chișinău.
Tinerii au nevoie de cel puțin 900 de euro lunar pentru închirierea unei locuințe în Chișinău.

Potrivit analistului economic Veaceslav Ioniță, în prezent, închirierea unui apartament întreg în Capitală costă mai puțin decât salariul mediu pe economie, în timp ce acum 15–20 de ani costul era comparabil cu două-trei salarii ale unei singure persoane, informează moldova.org.

În prezent, aproximativ 15% dintre locuitorii Capitalei închiriază locuințe. Potrivit lui Ioniță, acest lucru indică faptul că închirierea a devenit mai accesibilă, deși acest indicator este încă sub media europeană, unde aproximativ 30% din populație locuiește în chirie.

Economistul consideră că închirierea rămâne accesibilă în principal pentru tinerii care lucrează în domenii bine plătite. După estimările sale, pentru a închiria o locuință modestă fără a suprasolicita bugetul, un tânăr trebuie să câștige cel puțin 900 de euro net lunar. Pentru o familie tânără în care ambii parteneri lucrează, este necesar un venit cumulat de cel puțin 1.500 de euro.

În același timp, pentru tinerii specialiști cu salarii de început mici, în special cei veniți din regiuni, închirierea rămâne adesea inaccesibilă. Potrivit expertului, cel puțin 10% dintre tinerii din Moldova trăiesc sub pragul sărăciei.

În prezent, costul mediu al închirierii unui apartament cu o cameră în Chișinău este de 400–450 de euro pe lună. Un apartament cu două camere poate fi închiriat în medie cu 500–550 de euro, iar unul cu trei camere – cu 600–650 de euro.

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