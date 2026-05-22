Ioniță: Statul este nevoit să ia bani de la drumuri și salarii pentru a susține sistemul de pensii.

Potrivit acestuia, problema persistă încă din 1998, de la introducerea actualului sistem de pensionare, iar diferența dintre veniturile și cheltuielile fondului este acoperită constant din bugetul de stat, transmite bani.md.

„Toți banii pe care îi acumulăm în bugetul asigurărilor sociale nu ne ajung pentru plata pensiilor. Suntem nevoiți să acoperim deficitul din bugetul de stat”, a declarat Ioniță.

Economistul susține că în prezent până la 40% din bugetul de pensii este completat din alte surse bugetare.

În opinia sa, acest lucru înseamnă că resursele care ar putea fi direcționate spre alte domenii ajung să fie folosite pentru acoperirea deficitului sistemului de pensii.

„Suntem nevoiți să luăm bani de la salarii pentru profesori, de la drumuri, investiții și alte cheltuieli pentru a susține sistemul de pensii”, a spus economistul.

Ioniță a amintit și despre modificările din 2017, când contribuțiile de asigurări sociale au fost reduse cu cinci puncte procentuale pentru a încuraja antreprenorii să iasă din economia informală și să achite contribuțiile oficial.

Potrivit lui, măsura a dus la o mai bună conformare fiscală, însă a redus veniturile sistemului de asigurări sociale.

„Doar prin reducerea contribuțiilor cu cinci puncte procentuale, fondul de asigurări sociale a pierdut aproximativ 6–7 miliarde de lei anual”, a afirmat Ioniță.

Economistul avertizează că fenomenul migrației și reducerea numărului de persoane active pe piața muncii ar putea agrava situația.

Potrivit lui, dacă numărul angajaților continuă să scadă, va deveni tot mai dificil pentru bugetul de stat să susțină deficitul sistemului de pensii.

„Dacă va continua migrația și nu vom avea suficiente locuri de muncă, va veni un moment în care nici bugetul de stat nu va mai putea susține fondul de pensii”, a avertizat economistul.