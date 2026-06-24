Ioniță: Produsele alimentare și medicamentele trebuie să rămână sub protecția fiscală.

Cota redusă de TVA pentru produsele de primă necesitate trebuie păstrată, după modelul Uniunii Europene, iar Moldova trebuie să adopte lista europeană a produselor considerate vitale, consideră economistul Ioniță.

În această listă sunt incluse, printre altele, produse alimentare și medicamente, informează agora.md.

Ioniță atrage atenția că decizia de uniformizare a cotei TVA poate crea în societate impresia greșită că aceasta este o cerință a Uniunii Europene.

„Există riscul ca cetățenii Republicii Moldova să perceapă anularea facilităților TVA sau a cotelor reduse ca o cerință a Uniunii Europene. Acest lucru nu corespunde realității și astfel aducem prejudicii imaginii Uniunii Europene, care în 2022 a făcut exact contrariul față de ceea ce dorim să facem acum.”

Potrivit expertului, reforma TVA realizată în UE în 2022 a oferit statelor membre mai multă flexibilitate în stabilirea cotelor reduse și a extins lista bunurilor și serviciilor care pot beneficia de un regim fiscal preferențial.

„Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că sistemul fiscal trebuie să fie foarte flexibil. Unificarea este cel mai rău lucru care se poate face pentru economie și societate. De aceea, reforma din 2022 a schimbat complet filosofia și abordarea UE față de TVA.”

În opinia lui Ioniță, una dintre cele mai importante modificări a fost definirea categoriei de bunuri de primă necesitate, pentru care statele pot aplica cote reduse sau chiar TVA zero.

Expertul consideră că utilizarea listei europene ar ajuta la evitarea disputelor privind ce categorii de bunuri trebuie susținute prin politica fiscală.

„Uniunea Europeană a stabilit o listă de bunuri și servicii vitale. Produsele alimentare fac parte din această categorie și sunt taxate cu o cotă redusă sau chiar zero. Produsele farmaceutice beneficiază, de asemenea, de un regim special. Recomandarea mea este ca Republica Moldova să adopte lista europeană a bunurilor de primă necesitate.”

Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru 2027 prevede o serie de modificări de rezonanță:

anularea unor facilități fiscale;

introducerea compensațiilor sociale fixe;

impozitarea anumitor tipuri de donații;

creșterea TVA la 20% pentru sectorul HoReCa;

creșterea TVA la gazele naturale;

creșterea TVA la medicamente și o serie de alte bunuri și servicii;

măsuri compensatorii pentru cetățenii cu venituri mici.

Documentul se află în prezent în etapa consultărilor publice.