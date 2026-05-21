Ioniță: Moldova pierde tot mai mulți tineri și până la 30.000 de euro investiți în fiecare persoană care pleacă.

Acesta estimează că datele oficiale privind migrația pentru anul 2025, care urmează să fie publicate de Biroul Național de Statistică pe 21 mai, ar putea arăta un nou exod de aproximativ 30.000–35.000 de persoane, cel mai probabil în jur de 32.000, transmite bani.md.

Potrivit economistului, profilul migranților s-a schimbat în ultimii ani. Dacă primul val a fost dominat de persoane mai în vârstă, afectate de sărăcie și lipsa locurilor de muncă, iar al doilea de oameni între 40 și 50 de ani în căutarea unei calități mai bune a vieții, în prezent pleacă tot mai mulți tineri.

„Acum pleacă persoane de 15–30 de ani, oameni care nici nu și-au legat viitorul de Republica Moldova”, a explicat Ioniță.

Acesta susține că impactul este dublu. Pe de o parte, statul pierde oameni în care a investit deja resurse. Potrivit estimărilor sale, până la vârsta de 25 de ani, costurile legate de educație, indemnizații și creșterea unui cetățean ajung la aproximativ 30.000 de euro.

Pe de altă parte, pleacă tocmai categoria de populație care formează familii și contribuie la natalitate. Economistul a amintit că Republica Moldova a înregistrat recent unul dintre cele mai scăzute niveluri ale natalității din ultimele decenii: aproximativ 22.000 de nașteri, comparativ cu circa 32 de mii de decese, ceea ce a dus la un spor natural negativ de aproximativ 10.000 de persoane.

Ioniță mai afirmă că populația între 25 și 55 de ani reprezintă principalul motor al consumului și al economiei, categoria care cumpără locuințe, automobile și susține cheltuielile familiale. În opinia sa, pierderea acestei categorii reduce consumul intern, afectează produsul intern brut și diminuează veniturile bugetare.

„Nu ai suficiente nașteri, nu ai forță de muncă și nu ai creștere economică”, a concluzionat economistul.