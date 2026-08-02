Ioniță: Moldova nu valorifică oportunitățile generate de creșterea numărului de studenți străini.

Moldova nu valorifică oportunitățile generate de creșterea numărului de studenți străini. Despre acest lucru a declarat, în emisiunea sa din mediul online, expertul economic Veaceslav Ioniță.

Potrivit datelor sale, în anul de studii 2025-2026 universitățile din Moldova a primit 6.423 de studenți din străinătate, ceea ce reprezintă cel mai înalt indicator din întreaga istorie modernă a republicii, transmite infotag.md.

„Acest număr este cu 667 de studenți mai mare decât cel din anul de studii precedent. În prezent, fiecare al zecelea student din Moldova este străin. Ponderea studenților străini a crescut de la 1,3% în 2010 până la 10,2% în 2026”, a menționat expertul.

Potrivit acestuia, studenții străini reprezintă un fenomen care merită atenție, deoarece acest fapt constituie o oportunitate pe care Moldova încă nu a valorificat-o pe deplin.

El consideră că Republica Moldova poate acționa pe mai multe direcții pentru a-și extinde atractivitatea academică.

„În ultima perioadă se observă un interes în creștere al tineretului român față de studiile universitare în Republica Moldova, în primul rând din cauza unui avantaj important – posibilitatea de a studia în limba română. În același timp, universitățile moldovenești au posibilitatea de a pregăti studenți străini prin intermediul programelor de studiere a limbii române”, a spus Ioniță.

În opinia sa, războiul din Ucraina a reprezentat pentru universitățile moldovenești o oportunitate de a atrage un număr mai mare de studenți ucraineni, însă această șansă nu a fost valorificată pe deplin de instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.