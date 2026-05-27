ipn
27 Mai 2026, 07:36
22
Ioniță: Moldova înregistrează rezultate record în sectorul energiei regenerabile

Republica Moldova înregistrează rezultate record în sectorul energiei regenerabile, iar datele din primul trimestru al anului 2026 arată că schimbările nu mai reprezintă doar o tendință temporară.

Principalul motor al acestei creșteri rămâne energia fotovoltaică, urmată de energia eoliană, în timp ce hidroenergia și biomasa au contribuții mai reduse, transmite ipn.md.

În prezent, Republica Moldova produce anual aproximativ 1,2 miliarde kWh de energie regenerabilă, aproape dublu față de nivelul înregistrat acum un an și de aproape 15 ori mai mult comparativ cu anul 2020.

Impactul acestei evoluții este semnificativ asupra consumului intern, arată Veaceslav Ioniță. Energia regenerabilă produsă local acoperă deja aproape 30% din necesarul anual de electricitate al țării. Mai mult, în martie 2026, Republica Moldova a înregistrat pentru prima dată perioade în care producția de energie regenerabilă a depășit consumul intern, iar surplusul a început să fie exportat din cauza capacităților limitate de stocare.

Noua provocare pentru sector nu mai este producerea energiei, ci gestionarea inteligentă a acesteia. Autoritățile și experții pun accent pe dezvoltarea soluțiilor de stocare, extinderea rețelelor, crearea burselor de energie și dezvoltarea unei piețe moderne și competitive. Pentru o țară care în trecut depindea aproape total de importuri, faptul că a devenit, în anumite intervale, și exportator de energie reprezintă o schimbare majoră.

