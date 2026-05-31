Ioniță: Moldova devine un vânzător activ de energie electrică din surse regenerabile.

În ultimele luni, țara a început să vândă aproape zilnic energie electrică în străinătate. Motivul nu este un surplus de generare tradițională, ci creșterea producției de energie „verde”, în special în orele de zi, când centralele solare produc mai mult decât poate consuma sistemul intern, transmite tv8.md.

Experții notează că reziliența sistemului și rentabilitatea producției pot fi crescute prin investiții în sisteme de stocare a energiei. Acest lucru va permite utilizarea energiei electrice produse în timpul zilei în orele de vârf seara și dimineața.

„De la zero am ajuns la faptul că 30% din energia electrică este produsă pe baza resurselor regenerabile. Din martie 2026, Republica Moldova exportă pentru prima dată energie regenerabilă, iar acest lucru se întâmplă deja în fiecare zi, în fiecare lună”, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță.

Potrivit acestuia, producția de energie „verde” în Moldova a crescut rapid în ultimii ani. Dacă în 2018 volumul era de aproximativ 60 milioane kWh, în 2021 acesta aproape s-a dublat, ajungând la 118 milioane kWh. În 2025, indicatorul a depășit 1 miliard kWh.

Partea principală în structura generării regenerabile este ocupată de energia solară — 62%, adică aproape două treimi din întreg volum. Pe locul doi se află energia eoliană cu o cotă de 32%. Energia hidroelectrică, care anterior era practic singura sursă de energie „verde” din țară, ocupă 5%, iar biogazul — aproximativ 1%.

Focalizarea investițiilor în sectorul energetic se mută treptat de la construcția de noi capacități generatoare către dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei. Lipsa capacităților suficiente de stocare este considerată acum una dintre principalele probleme ale industriei.

„Sectorul energetic ne poate asigura beneficii maxime și securitate dacă vom crea capacități pentru stocarea energiei. În acest caz, vom putea folosi tot mai mult energia produsă intern și vom crește treptat acest indicator până la 40–50%”, a subliniat Ioniță.

În aprilie, Ministerul Energiei a anunțat că a primit 16 cereri pentru construcția unor mari centrale eoliene. Pentru prima dată, proiectele vor prevedea, încă din etapa de acord preliminar, instalarea obligatorie a sistemelor de stocare a energiei cu o capacitate totală de 44 MWh. Acest lucru va permite acumularea surplusului de energie și utilizarea acesteia în orele de consum maxim, când capacitățile de generare din surse alternative scad.