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ziua.md logoziua
12 Iunie 2026, 17:00
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Ioniță: În multe cazuri, singurul ingredient din laptele produs în Republica Moldova este doar apa

Economistul IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, susține că cel mai mult lapte crud, inclus lapte praf, grăsimi și alte derivate, Moldova le importă din Ucraina.

Ioniță: În multe cazuri, singurul ingredient din laptele produs în Republica Moldova este doar apa.
Ioniță: În multe cazuri, singurul ingredient din laptele produs în Republica Moldova este doar apa.

„Și, evident, că orice om normal din Republica Moldova, când vede că Ucraina aflată în război și-a crescut capacitatea de producție a laptelui, ca să ne vândă copiilor noștri lapte, că noi nu mai aveam lapte. Iar în fabricile noastre de lapte, să o spunem așa cum este, în multe cazuri, unicul lucru moldovenesc la lapte asta e apa. 

Nu, dar dacă ne uităm atent, aducem praf, dar el e degresat. Aducem grăsimile separat, punem apa moldovenească și vindem lapte moldovenesc. Deci unica ce rămâne din laptele moldovenesc este apa”, a declarat Ioniță, informează ziua.md.

Amintim că Republica Moldova importă două treimi din laptele crud necesar procesatorilor, iar producția internă nu acoperă nici pe departe consumul local. 

Datele oficiale ale Ministerului Agriculturii arată că, în 2025, peste 66% din laptele adus în țară a provenit din Ucraina, în timp ce producția autohtonă a acoperit doar 12% din cererea totală. 

În ianuarie‑noiembrie 2025, Ucraina a fost principalul furnizor de lapte crud pentru industria din R. Moldova, cu o cotă de 66,1% din totalul importurilor, și tot de acolo a venit 80,2% din smântâna cu conținut ridicat de grăsime introdusă pe piața internă.


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