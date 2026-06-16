Ioniță: Exporturile de drone din R. Moldova au crescut de zece ori în ultimii trei ani.

Moldova a exportat, în 2025, drone în valoare de 630.000 de dolari, iar în ultimii trei ani, exporturile de drone au crescut de aproximativ de zece ori. Constatarea aparține expertului economic IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță.

În analiza sa, Ioniță a mai declarat că, de când a devenit independentă, Republica Moldova a exportat echipamente și componente pentru industria aeronautică în valoare de 86 de milioane de dolari. Această cifră, potrivit lui, nu include vânzarea avioanelor MiG către SUA din 1997. Este vorba strict despre activitate industrială: componente, echipamente și, mai nou, drone, informează ziua.md.

„Știu că nu este o sumă uriașă. Dar să ne gândim puțin: este vorba despre o industrie despre care aproape nu vorbim niciodată, iar totuși în spatele ei stau ingineri, cercetători și întreprinderi care produc pentru industria aeronautică mondială și exportă în zeci de țări.

Iar partea cea mai interesantă începe acum. Dacă înainte exportam aproape exclusiv componente pentru industria aviatică, astăzi Republica Moldova exportă deja și drone. În 2023 am exportat drone de doar 6.000 de dolari. În 2024 exporturile au crescut la 68.000 de dolari. Iar în 2025 au ajuns la 630.000 de dolari. Practic, trei ani la rând exporturile de drone au crescut de aproximativ 10 ori anual. Recunosc, mie îmi place acest ritm. Da, 630.000 de dolari nu este încă o sumă mare.

Potrivit lui Ioniță, aceste cifre demonstrează un singur lucru: Republica Moldova nu doar poate produce drone, ci deja exportă drone.

„Mai mult, în 2025 dronele au reprezentat aproape jumătate din întregul export aeronautic al țării, iar cealaltă jumătate a fost formată din componente pentru industria aviatică. De aceea, când cineva vă întreabă dacă Republica Moldova poate produce drone, răspunsul este simplu: De peste 30 de ani Moldova produce și exportă componente pentru industria aeronautică. Iar astăzi produce și exportă deja și drone”, a mai adăugat Veaceslav Ioniță.