ipn
24 Mai 2026, 12:44
6 043
Ioniță: Cetățenii Moldovei aleg tot mai mult aurul pentru economiile pe termen lung

Rezervele de aur deținute de populația Moldovei sunt estimate la aproximativ 6,5 tone, comparativ cu doar 840 de kilograme în anul 1990.

Potrivit expertului în politică economică Veaceslav Ioniță, cea mai mare cantitate de aur a fost importată în țară în perioada 2021–2025, iar ritmul de creștere a rezervelor de aur ale Moldovei depășește semnificativ media mondială, informează ipn.md.

Expertul IDIS menționează că creșterea bruscă a prețurilor la aur în ultimii ani a stimulat tot mai mulți oameni să investească în acest metal prețios. Dacă în 1995 un gram de aur costa 12,5 dolari, în 2025 prețul a ajuns la 133,5 dolari, iar în primul trimestru al anului 2026 a crescut aproape până la 157 dolari pe gram. Ca urmare a creșterii prețurilor, valoarea totală a aurului deținut de moldoveni depășește un miliard de dolari.

Datele prezentate de Veaceslav Ioniță arată, de asemenea, că importul de bijuterii din aur a crescut semnificativ în ultimele decenii. Dacă în anii 1991–1995 Moldova importa bijuterii din aur în valoare de aproximativ 200.000 de dolari pe an, în 2025 această cifră a ajuns la 33,6 milioane de dolari.

Expertul subliniază că, în ultimii 25 de ani, rata anuală de creștere a rezervelor de aur în Moldova a fost de 5,9%, comparativ cu media mondială de 1,6%, ceea ce înseamnă o creștere aproape de patru ori mai mare decât nivelul global. 

Chiar și în aceste condiții, notează Veaceslav Ioniță, cantitatea de aur deținută de un locuitor al Republicii Moldova este încă semnificativ mai mică decât media europeană și cea mondială. Conform datelor prezentate, în perioada 2021-2025 pe cap de locuitor reveneau aproximativ 2,6 grame de aur, comparativ cu media mondială de 27 de grame și media europeană de până la 80 de grame pe persoană. 

Sursă
ipn
