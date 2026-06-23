Ioniță: Apartamentele vechi se pot scumpi chiar mai mult decât cele noi.

Pentru a cumpăra un apartament într-un bloc nou, mulți moldoveni trebuie mai întâi să-și vândă locuința veche.

De aceea, creșterea prețurilor la apartamentele noi duce aproape imediat și la scumpirea locuințelor de pe piața secundară, susține economistul Veaceslav Ioniță.

Potrivit economistului, mulți înțeleg de ce cresc prețurile la apartamentele noi atunci când cresc prețurile la ciment, metal, sticlă, energie sau forță de muncă. Dar aceeași creștere afectează și apartamentele din clădirile construite cu zeci de ani în urmă, scrie rupor.md.

„Analiza ultimilor 30 de ani arată că legătura este directă și foarte puternică. Piața apartamentelor noi și piața apartamentelor vechi funcționează ca vase comunicante. Majoritatea cumpărătorilor de apartamente noi nu vin cu bani din exterior. Ei vând apartamentul vechi pentru a cumpăra unul nou”, a explicat Ioniță.

El a menționat că în Moldova, în ultimii ani, s-a format un raport de aproximativ 1,5 mp de locuință veche pentru 1 m2 de locuință nouă. Aceasta înseamnă că pentru a cumpăra 100 m2 într-un bloc nou, proprietarul trebuie să vândă aproximativ 150 m2 pe piața secundară sau să plătească diferența din economii.

„De aceea, atunci când apartamentele noi se scumpesc cu 10%, proprietarii apartamentelor vechi încearcă și ei să majoreze prețurile. Altfel, nu mai pot face conversia necesară pentru a-și îmbunătăți condițiile de locuit. Acesta este mecanismul care transmite creșterea prețurilor de pe piața primară pe cea secundară”, a declarat economistul.

Al doilea factor este legat de comportamentul cumpărătorilor. Când prețurile locuințelor noi cresc brusc, o parte dintre oameni renunță la achiziția de locuințe noi și se orientează către piața secundară. Din această cauză, cererea pentru apartamentele vechi crește.

„Când mii de potențiali cumpărători trec simultan de pe piața primară pe cea secundară, cererea pentru apartamentele vechi crește brusc. Drept urmare, apartamentele vechi pot crește în preț chiar mai rapid decât cele noi. De aceea, în perioadele de creștere accelerată vedem adesea o situație aparent paradoxală: dacă apartamentele noi se scumpesc cu 10%, cele vechi pot crește cu 12–14%”, a spus Ioniță.

Potrivit lui, acest mecanism funcționează și invers. Când prețurile locuințelor noi se stabilizează sau scad ușor, o parte dintre cumpărători se întorc la locuințele noi. Atunci cererea pentru apartamentele vechi scade, iar creșterea prețurilor pe piața secundară încetinește.

Potrivit lui Ioniță, senzația de scumpire bruscă a apartamentelor nu este legată doar de piața imobiliară. Când prețurile actuale sunt comparate cu cele de acum 10, 15 sau 20 de ani, o parte din creștere se explică prin faptul că banii înșiși și-au pierdut valoarea în acest interval.

Ca exemplu, el a dat un apartament obișnuit de aproximativ 70 m2 în Chișinău. Conform estimării economistului, astăzi un astfel de apartament valorează aproximativ cât 1 kg de aur. Ioniță a remarcat că, cu excepția unor perioade de criză, acest raport a rămas în general destul de stabil.

De aceea, după cum a spus el, creșterea prețurilor pe piața imobiliară nu înseamnă întotdeauna că locuințele au devenit mai scumpe în sine. Uneori, aceasta arată și cât de mult s-a schimbat valoarea banilor cu care oamenii plătesc pentru ele.