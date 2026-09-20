Ioniță: 500.000 de familii din Republica Moldova se confruntă cu sărăcia energetică.

Aproximativ 500.000 de familii din Republica Moldova, adică circa un milion de persoane, se confruntă cu sărăcia energetică, iar 170 000 dintre acestea se află într-o situație critică.

În plus, peste 10% dintre familiile cu venituri mici își încălzesc locuințele iarna cu tizic, neavând acces la alte surse de energie. Astfel de date au fost prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul emisiunii Contrasens, scrie ziua.md

Potrivit lui Ioniță, cele mai sărace familii din Republica Moldova sunt, în mare parte, excluse de facto din categoria consumatorilor de gaze naturale, deoarece nu își pot permite cheltuielile pentru încălzirea locuințelor.

„Cei mai săraci oameni nu au gaze. Am spus de multe ori: dintre cei mai săraci 40%, adică aproximativ 500 000 de familii, peste 80%, circa 400 000 de familii, nu își încălzesc locuințele cu gaze. Chiar și lemnele de foc — pentru ei și acestea sunt un lux. Își încălzesc locuințele cu resturi vegetale, crengi, vreascuri, tizic. 10% dintre săraci își încălzesc locuințele cu tizic”, a explicat Veaceslav Ioniță.

Economistul a vorbit și despre categoria persoanelor care se confruntă cu „sărăcie energetică profundă”. Acestea consumă de câteva ori mai puțină energie decât o familie medie. Potrivit estimărilor sale, aproximativ 170 000 de familii se află într-o situație deosebit de dificilă în ajunul sezonului rece.

„500 000 de familii se confruntă cu sărăcia energetică, iar 170 000 dintre ele se află într-o situație critică și chiar nu știu cum vor trece peste iarnă. Iarna au căldură, dar aceasta este de aproximativ opt ori mai puțină decât într-o familie medie. Adică, de fapt, trăiesc în frig. Își încălzesc locuințele doar de câteva ori pe zi, suportând frigul. Trăiesc într-o cameră mică, o încălzesc doar de câteva ori pe noapte, menținând temperatura minimă admisibilă”, a declarat expertul.

O altă problemă, în opinia lui Ioniță, este că sărăcia energetică afectează diferit locuitorii orașelor și satelor. Potrivit acestuia, în zonele rurale oamenii nu depind de gaze, deoarece pot trece la lemne de foc sau la alte tipuri accesibile de combustibil, în timp ce locuitorii orașelor, în special cei conectați la încălzirea centralizată, nu au alternative.

„Locuitorii satelor pot trece de la gaze la lemne de foc. Dar un orășean care are încălzire centralizată nu are la ce să treacă. De la gaze nu are la ce să treacă”, a declarat Veaceslav Ioniță.

Economistul consideră că fenomenul sărăciei energetice din Republica Moldova trebuie studiat mai atent, mai ales având în vedere că majorarea prețului la gaze poate duce la creșterea altor cheltuieli în economie.

„Acesta nu este un fenomen nou, există de mult timp, dar, după cum am spus deja, gazele vor atrage după sine scumpirea și a altor produse”, a adăugat Veaceslav Ioniță.