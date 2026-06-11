Ion Chicu: Plafonarea deficitului bugetar poate bloca investițiile în infrastructură.

Aceste semnale includ scăderea investițiilor, diminuarea încasărilor la buget și limitările impuse de acordurile cu partenerii externi privind deficitul bugetar, transmite bani.md.

Una dintre problemele care ar putea afecta dezvoltarea infrastructurii este plafonarea deficitului bugetar, prevăzută în acordurile încheiate cu Fondul Monetar Internațional, a declarat deputatul Ion Chicu în cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei.

„Noi suntem limitați la deficitul bugetar. De acest indicator depinde posibilitatea noastră de a atrage bani și de a împrumuta resurse pentru investiții în infrastructură. Putem avea potențiali creditori, dar această limitare să nu ne permită să luăm acești bani”, a afirmat deputatul.

Potrivit lui Chicu, datele Biroului Național de Statistică arată că investițiile în economie au scăzut în primul trimestru al anului 2026 cu 2,34% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Deputatul a mai atras atenția asupra situației de pe piața muncii, menționând că rata șomajului ar fi depășit pragul de 10%, precum și asupra evoluției veniturilor bugetare.

„Dacă intrați pe pagina Ministerului Finanțelor, puteți vedea că în 2026 acumulăm la bugetul de stat cu aproape 200 de milioane de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat Chicu.

Acesta a subliniat că situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât bugetul pentru anul 2026 a fost construit pe estimări de venituri mai mari decât cele din anul precedent.

Potrivit fostului premier, încasările ar fi fost și mai reduse dacă statul nu ar fi beneficiat de venituri suplimentare generate de majorarea prețurilor la carburanți.

„Benzina și motorina s-au scumpit semnificativ, iar TVA-ul încasat la importul acestor produse a adus venituri suplimentare. După calculele noastre, este vorba de aproape un miliard de lei în plus. Cu toate acestea, per total suntem în minus față de anul trecut”, a afirmat deputatul.

Ion Chicu consideră că aceste evoluții reflectă probleme structurale ale economiei și susține că autoritățile ar trebui să poarte discuții aprofundate pentru a identifica motivele pentru care creșterea planificată a cheltuielilor și investițiilor nu se regăsește în indicatorii economici și în veniturile bugetare.