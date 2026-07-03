Investițiile străine în Moldova continuă să scadă.

Investițiile străine directe în economia Moldovei la sfârșitul primului trimestru al anului 2026 au fost de 5,1 miliarde de euro, în scădere cu 5% sau 268 milioane de euro față de 2025.

Potrivit statisticilor Băncii Naționale, cea mai mare parte a investițiilor — 3,4 miliarde euro (67%) — a revenit participării la capital și veniturilor reinvestite. Acest indicator a scăzut cu 8% față de anul precedent. În același timp, instrumentele datoriei au crescut până la 1,7 miliarde euro (33%), înregistrând o creștere de 2%, informează logos-pres.md.

Structura investițiilor s-a orientat spre obligațiuni, pe fondul reducerii participației investitorilor la capital. Acest lucru poate indica un comportament mai prudent al companiilor străine în privința capitalului pe termen lung în țară.

Structura plasamentelor arată în continuare dominația țărilor Uniunii Europene: volumul acestora în capitalul companiilor a fost de 2,9 miliarde euro, cu 6,7% mai puțin decât la sfârșitul anului 2025. Investițiile din țările din afara UE și CSI au scăzut, de asemenea, cu 16%, până la 485 milioane euro.

Pe sectoare economice, cea mai mare concentrare a investițiilor străine rămâne în domeniul financiar și asigurări (36%), comerț și reparații auto (24%), precum și în industria prelucrătoare (17,7%). Pondere semnificativă au tehnologiile informaționale și comunicațiile (6,2%), imobiliarele (4,4%) și transporturile (4%).

Volume mai mici de investiții au fost înregistrate în energie (3,3%), sănătate și protecție socială (1,6%), precum și în activități profesionale și științifice (1,5%) și sectorul agrar (1,3%).