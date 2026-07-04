Investițiile în zonele economice libere au crescut cu 9,3%.

În 2025, investițiile în zonele economice libere (ZEL) din Moldova au totalizat 36,1 milioane de dolari, în creștere cu 9,3% față de anul precedent.

În același timp, volumul total al investițiilor în ZEL-uri de la înființarea acestora a depășit 653,8 milioane de dolari, iar peste 55% din investiții au revenit celei mai mari ZEL, „Bălți”. Totodată, ponderea zonelor economice libere în volumul total al investițiilor în capitalul fix al economiei țării a scăzut de la 1,8% la 1,5%. Aceste date au fost prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite logos-pres.md.

Pe parcursul anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au funcționat șase zone economice libere (zone de antreprenoriat liber), situate în toate regiunile țării și create prin legi speciale. Totodată, conform prevederilor legii speciale de înființare, la 28 decembrie 2025 a expirat termenul de funcționare al ZEL „Tvardița”, creată pentru 30 de ani pe o suprafață de 3,57 ha.

Ulterior, rezidenții acesteia au fost transferați în regim general de impozitare.

Geografia rezidenților

Din volumul total al investițiilor, 362,4 milioane de dolari revin celei mai mari ZEL, „Bălți” (55,4%).

Rezidenții acesteia sunt predominant companii cu capital de origine germană și japoneză. Zona liberă „Ungheni-Business” a atras 123,1 milioane de dolari (18,8%), unde predomină investițiile locale. La fel și în ZEL „Expo-Business-Chișinău” – 86,2 milioane de dolari (13,2%).

Investițiile de 38,2 milioane de dolari (5,8%) în ZEL „Vulcănești” sunt în mare parte de origine olandeză, 24,1 milioane de dolari (3,7%) în ZEL „Tvardița” provin în mare parte din Marea Britanie, iar 19,8 milioane de dolari în ZEL „Taraclia” (3%) sunt în principal de origine locală.

Ponderea ZEL în economie

În raportul Ministerului Dezvoltării Economice se menționează că la sfârșitul anului 2025 în cele șase zone erau înregistrate 240 de rezidenți (cu 16 mai puțini decât în anul precedent): 90 în „Bălți”, 56 în Ungheni, 50 în Chișinău, 29 în Vulcănești, 10 în Taraclia și 5 în Tvardița.

Ponderea ZEL în totalul angajaților din industria Moldovei este de aproximativ 13,7%, iar în sectorul real al economiei de circa 2,1%. Numărul angajaților întreprinderilor-rezidenți ZEL a scăzut cu aproape 10% în decurs de un an, ajungând la 12.856 persoane. Salariul mediu a crescut cu 6,2% în decurs de un an, depășind 12.000 de lei. În 2025, rezidenții ZEL au virat în bugetul public național 959,1 milioane de lei sub formă de taxe și alte plăți obligatorii, cu 3,5% mai puțin decât în anul precedent.

Ponderea ZEL în veniturile fiscale totale ale bugetului a scăzut de la 1,1% la 1%. Aproape 74% din toate veniturile fiscale au fost asigurate de întreprinderile ZEL „Bălți”, în timp ce ponderea celorlalte zone variază între 0,2% (Taraclia) și 15,2% (Ungheni).

Reluarea producției

Veniturile rezidenților ZEL din vânzarea producției industriale în 2025 au crescut cu 2% față de anul precedent, ajungând la 12,8 miliarde de lei.

Totodată, 94,4% din producția realizată a fost exportată. Companiile care activează în zonele economice libere produc cabluri electrice pentru industria auto, cabluri izolate, produse din fibră de sticlă, conductori electrici, bobine inductive, module pentru sere, mobilă, huse pentru automobile, covoare, lămpi LED, precum și produse vitivinicole, fructe și legume.

După volumele producției industriale, lider este ZEL „Bălți”, care deține 75,2% din volumul total al producției. Locul doi este ocupat de „Ungheni-business” cu o cotă de 13,9%. Ministerul menționează că după pandemia din 2020 și criza legată de începutul conflictului armat din Ucraina în 2022, în anii 2023–2025 activitatea rezidenților se recuperează treptat.

Este interesant că cele mai mari ritmuri de creștere a producției în 2025 le-a înregistrat ZEL „Tvardița”, unde volumul vânzărilor de produse industriale a crescut cu 50,7%. S-au remarcat în mod special întreprinderi precum „Moldova Standard”, cu o creștere a vânzărilor de 56,2% (în 2025 cifra de afaceri a fost de 234,7 milioane de lei), și „Lebăda de Aur” – cu 43% (în 2025 cifra de afaceri a fost de 146,4 milioane de lei).

Statistica liderilor și a codașilor

În ZEL „Bălți” producția a crescut cu 3,8%. Cei mai mari producători ai zonei au fost Draexlmaier Automotive, cu un volum al vânzărilor de 3,36 miliarde de lei, GG Gables & Wires EE – 2,94 miliarde de lei și SE Bordnetze – 2,57 miliarde de lei.

În ZEL „Expo-Business-Chișinău” producția a crescut cu 3,2%, în principal datorită întreprinderii Djofra-M, care produce plasă din fibră de sticlă. În același timp, în trei ZEL-uri producția a scăzut. În „Ungheni-business” declinul a fost de 10,4%, în „Vulcănești” – 0,2%, iar cea mai semnificativă scădere – 79,8% – a fost înregistrată în ZEL „Taraclia”.

Cheltuielile administrative ale zonelor economice libere în 2025 au fost de 46,7 milioane de lei, în creștere cu 15,5%. Veniturile administrațiilor ZEL au atins 44,3 milioane de lei, cu 7,4% mai mult decât în anul precedent.