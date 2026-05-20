Informațiile publice despre societățile comerciale vor fi extinse.

Informațiile obligatorii vor include și numărul de identificare, mărimea capitalului social depus, ofertele comerciale și altele, transmite logos-pres.md.

Prevederea este cuprinsă în proiectul de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în contextul pregătirii Republicii Moldova pentru aderarea la UE. În special, este prevăzută participarea sa în BRIS — sistemul prin care se realizează interconectarea registrelor centrale, comerciale și corporative ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Republica Moldova va adera la BRIS

Conectarea Republicii Moldova la sistem va asigura acces gratuit părților interesate la informațiile publice reciproce și documentele întreprinderilor, care vor fi plasate pe site-urile organelor de înregistrare de stat ale țărilor participante la BRIS. Interacțiunea va fi asigurată de Agenția Servicii Publice prin Registrul de Stat al Persoanelor Juridice.

Proiectul prevede noi drepturi, obligații și forme de dezvăluire a informațiilor pentru SA și SRL. Sunt incluse propuneri de modificare a șase legi care reglementează constituirea și înregistrarea societăților comerciale, modul lor de administrare, modificarea structurii informațiilor publice și schimbul acestora cu alte state, etc. Din cauza diferențelor existente în structura informațiilor publice, datele publicate de persoanele juridice din R. Moldova vor fi aliniate cu cele publicate în UE.

Se propune, de asemenea, introducerea în legislația noastră a interdicției de a ocupa funcții de conducere în societățile comerciale în cazurile de condamnare în dosare penale, civile sau administrative.

În BRIS această regulă este aplicată în toate țările participante. De asemenea, se prevăd sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor de a publica informațiile cerute și altele. În plus, proiectul prevede posibilitatea gajării nu doar a valorilor mobiliare, ci și a cotei de participare în societate. În perioada următoare, documentul poate fi examinat în Guvern și, după aprobare în Parlament, va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării.