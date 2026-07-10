Inflația în Moldova a ajuns la 6,5%: Motorina s-a scumpit cu aproape 39% în ultimul an.

Prețurile de consum din Republica Moldova au înregistrat în luna iunie prima scădere lunară din acest an, diminuându-se cu 0,1% față de luna mai.

Cu toate acestea, inflația anuală rămâne ridicată, de 6,5%, iar cele mai mari scumpiri continuă să fie resimțite la transport, carburanți și unele produse alimentare, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică, scrie bani.md.

Scăderea ușoară a prețurilor din iunie a fost determinată în principal de ieftinirea legumelor cu 12,2% și a ouălor cu 5,8%, dar și de reducerea prețurilor la carburanți și combustibili cu 4,6%. Motorina s-a ieftinit cu 10,1% față de luna precedentă, iar benzina cu 6,9%.

În sens opus au evoluat fructele, care s-au scumpit cu 5,5% într-o singură lună, laptele și produsele lactate (+0,8%), precum și serviciile de transport de pasageri (+1,6%), inclusiv transportul aerian internațional (+2,2%).

De la începutul anului, inflația cumulată a ajuns la 4,8%, cele mai mari majorări fiind consemnate la produsele alimentare, care s-au scumpit cu 6,3%, urmate de bunurile nealimentare (+5,3%). Serviciile au înregistrat o creștere de 2,3%.

Raportat la iunie 2025, cele mai mari scumpiri sunt înregistrate la serviciile de transport de pasageri, unde tarifele au crescut cu 27,7%. Carburanții rămân, de asemenea, mult peste nivelul de anul trecut: motorina este mai scumpă cu 38,9%, benzina cu 24%, iar gazele lichefiate cu 14,2%. Totodată, tarifele la energia electrică sunt cu 15,2% peste nivelul din urmă cu un an.

La alimente, ouăle continuă să conducă topul scumpirilor anuale, cu o creștere de 27,9%, urmate de legume (+15,4%), pâine (+6,6%) și lapte și produse lactate (+5%). În schimb, zahărul este unul dintre puținele produse care s-au ieftinit în ultimele 12 luni, cu aproape 3%.

Există însă și vești bune pentru consumatori. Comparativ cu iunie 2025, tarifele reglementate la gazele naturale au scăzut cu 13,9%, iar cele la energia termică cu 17%, contribuind la temperarea ritmului general al inflației.

În comparație cu statele din regiune, Republica Moldova a avut în iunie o inflație anuală de 6,5%, mai redusă doar decât cea din Turcia (32,1%), dar peste nivelurile înregistrate în Bulgaria, Polonia, Cehia, Estonia, Croația și alte state analizate de BNS.

Prognozele Băncii Naționale a Moldovei indică o accelerare a inflației în perioada următoare. Potrivit BNM, rata anuală a inflației este estimată la circa 7,3% în trimestrul II al anului 2026, urmând să ajungă la aproximativ 8% în trimestrul III. Vârful este așteptat în trimestrul IV din 2026 și începutul anului 2027, când inflația ar putea depăși pragul de 8,5%.

Conform estimărilor băncii centrale, abia din trimestrul II al anului 2027 inflația ar putea reveni în intervalul-țintă stabilit de autorități.