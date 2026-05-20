theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
20 Mai 2026, 09:19
12 775
Copiază linkul
Link copiat

Industria moldovenească începe să umfle prețurile: Cele mai mari scumpiri vin din sectorul extractiv

Prețurile producătorilor din industrie din Moldova au crescut în aprilie cu 0,4% față de luna martie.

Industria moldovenească începe să umfle prețurile: Cele mai mari scumpiri vin din sectorul extractiv.
Industria moldovenească începe să umfle prețurile: Cele mai mari scumpiri vin din sectorul extractiv.

Acest lucru este confirmat de datele publicate de Biroul Național de Statistică. În termeni anuali, creșterea a fost de 1,1%, însă de la începutul anului 2026 s-a înregistrat o ușoară scădere de 0,2%, informează bani.md.

Cea mai vizibilă creștere a prețurilor a fost înregistrată în industria extractivă. Într-o lună, costul produselor din acest sector a crescut cu 2,5%, iar comparativ cu aprilie anul trecut — cu 5,5%. Majorarea prețurilor a afectat atât piața internă, cât și livrările pentru export.

Creșteri de prețuri se observă și în industria prelucrătoare. În aprilie, prețurile producătorilor din acest sector au crescut cu 0,7% față de luna precedentă și cu 2,4% în termeni anuali. Conform statisticilor, scumpirile au vizat produsele atât pentru piața internă, cât și pentru export.

În același timp, sectorul energetic a înregistrat o dinamică opusă. Prețurile producătorilor în domeniul energiei electrice și termice au scăzut cu 4% față de martie. În plus, acestea au fost cu aproape 13% mai mici atât comparativ cu începutul anului, cât și cu aprilie 2025.

Statisticile arată, de asemenea, că în aprilie cele mai semnificative creșteri de prețuri au fost la bunurile intermediare, cu excepția energiei — cu 1,4%. Bunurile de consum curent s-au scumpit cu 0,5%, iar bunurile de capital — cu 0,2%.

Totodată, prețurile bunurilor de folosință îndelungată au rămas practic neschimbate.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici