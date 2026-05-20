Industria moldovenească începe să umfle prețurile: Cele mai mari scumpiri vin din sectorul extractiv.

Acest lucru este confirmat de datele publicate de Biroul Național de Statistică. În termeni anuali, creșterea a fost de 1,1%, însă de la începutul anului 2026 s-a înregistrat o ușoară scădere de 0,2%, informează bani.md.

Cea mai vizibilă creștere a prețurilor a fost înregistrată în industria extractivă. Într-o lună, costul produselor din acest sector a crescut cu 2,5%, iar comparativ cu aprilie anul trecut — cu 5,5%. Majorarea prețurilor a afectat atât piața internă, cât și livrările pentru export.

Creșteri de prețuri se observă și în industria prelucrătoare. În aprilie, prețurile producătorilor din acest sector au crescut cu 0,7% față de luna precedentă și cu 2,4% în termeni anuali. Conform statisticilor, scumpirile au vizat produsele atât pentru piața internă, cât și pentru export.

În același timp, sectorul energetic a înregistrat o dinamică opusă. Prețurile producătorilor în domeniul energiei electrice și termice au scăzut cu 4% față de martie. În plus, acestea au fost cu aproape 13% mai mici atât comparativ cu începutul anului, cât și cu aprilie 2025.

Statisticile arată, de asemenea, că în aprilie cele mai semnificative creșteri de prețuri au fost la bunurile intermediare, cu excepția energiei — cu 1,4%. Bunurile de consum curent s-au scumpit cu 0,5%, iar bunurile de capital — cu 0,2%.

Totodată, prețurile bunurilor de folosință îndelungată au rămas practic neschimbate.