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logos.press.md logologos
22 Iunie 2026, 07:27
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Industria din Moldova a crescut cu 7% de la începutul anului

Producția industrială în Moldova a înregistrat o creștere de la începutul anului 2023, însă experții nu o consideră stabilă din cauza problemelor structurale profunde din sector.

Industria din Moldova a crescut cu 7% de la începutul anului.
Industria din Moldova a crescut cu 7% de la începutul anului.

Conform datelor actuale ale Biroului Național de Statistică (BNS), în perioada ianuarie-aprilie 2026 producția industrială a crescut cu 7% în termeni anuali, scrie logos-pres.md.

Principalii factori ai creșterii producției au fost din nou industria prelucrătoare (+5,9%) și sectorul energetic (+14,1%). În același timp, în industria extractivă s-a înregistrat o scădere (-8,7%). Producția industrială ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate a crescut cu 9,1% în cinci luni, informează statistica oficială.

Indicatorii generali ai industriei echilibrează volatilitatea dinamicii lunare: în ianuarie creșterea a încetinit până la 8,6%, în martie s-a înregistrat o creștere bruscă de 12,3%, iar în aprilie – din nou o încetinire (+10% aprilie față de mai). Potrivit experților, fluctuațiile depind în primul rând de conjunctura cererii externe. Piața internă rămâne limitată, iar creșterea se bazează în mare măsură pe exportul extern prin procesarea și exportul produselor agricole și livrările de resurse energetice.

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