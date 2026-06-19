Începând cu anul 2027, în Moldova vor fi anulate patentele și înregistrarea comercianților independenți.

Ministerul Finanțelor intenționează să optimizeze sistemul regimurilor fiscale și să modifice normele aplicabile antreprenorilor independenți care activează în domeniul comerțului.

Se va menține regimul preferențial pentru aceștia, prin majorarea cotei de impozitare la 3%.

În prezent, rata este stabilită la 1% din venit. În același timp, plata minimă este legată de salariul minim pe economie. Astăzi, acest minim este de 3.000 de lei, scrie logos-pres.md.

Totuși, această propunere se referă doar la persoanele înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat până la 1 iulie 2026. Ulterior, înregistrarea noilor antreprenori în acest regim fiscal nu este prevăzută. Aceștia vor trebui să se înregistreze într-unul dintre regimurile fiscale existente.

Aceste propuneri sunt incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

În acest context, sunt propuse și modificări la Legea privind patentul de întreprinzător. Începând cu anul 2027, patentele vor fi eliberate sau prelungite doar dacă solicitantul a desfășurat activitate pe baza patentului cel puțin 6 luni în ultimul an.

După cum explică autorii modificărilor propuse, acestea vor optimiza și simplifica sistemul regimurilor fiscale. Astăzi există peste 10, cu cote diferențiate ale impozitului pe venit și baze impozabile diferite. Aceasta a complicat excesiv sistemul fiscal, crescând cheltuielile administrative și reducând transparența acestuia.