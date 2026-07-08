Începând cu 1 august se introduc TVA și accize pentru regiunea transnistreană.

În acest context, Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un document privind mecanismul de aplicare a TVA și accizelor pentru bunurile importate în Moldova din regiunea transnistreană.

Reamintim că proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației privind crearea Fondului de Convergență și modificarea actelor normative referitoare la taxa pe valoarea adăugată și accize, informează logos-press.md.

Potrivit autorilor, aceasta va asigura aplicarea uniformă a legislației vamale și fiscale pe întreg teritoriul Republicii Moldova și integrarea treptată a regiunii transnistrene în spațiul economic și juridic național.

În operațiunile economice externe efectuate de subiecții din Transnistria, TVA și accizele vor fi aplicate conform prevederilor Codului Fiscal, în conformitate cu clasificarea tarifară prevăzută de legislație.

Este vorba despre icre, alcool, tutun, gaz natural, cu excepția celui livrat de SA „Moldovagaz” și SRL „Tiraspoltransgaz”, și energie electrică, cu excepția celei livrate agenților care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Moldovei, parfumuri, blănuri și perle, pietre prețioase și semiprețioase, metale prețioase, minereuri de metale prețioase, metale neferoase și produse din acestea, mijloace de transport.

Produsele care nu fac parte din această listă se propune a fi vămuite fără TVA și accize, dacă rămân în Transnistria. După aprobarea proiectului, Serviciul Vamal va stabili punctele și va determina procedura de vămuire și supraveghere vamală pentru aplicarea noilor prevederi.



