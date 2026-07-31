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31 Iulie 2026, 11:47
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În zilele de weekend, în Moldova va crește din nou prețul la combustibil

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil în perioada 1-3 august.

În zilele de weekend, în Moldova va crește din nou prețul la combustibil.
În zilele de weekend, în Moldova va crește din nou prețul la combustibil.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 77 de bani (cu 5 bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei - 32,54 de lei (cu 28 de bani mai mult) pentru un litru.

La 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului.

În zilele de weekend, în Moldova va crește din nou prețul la combustibil

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