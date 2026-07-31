În zilele de weekend, în Moldova va crește din nou prețul la combustibil.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil în perioada 1-3 august.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 77 de bani (cu 5 bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei - 32,54 de lei (cu 28 de bani mai mult) pentru un litru.

La 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului.