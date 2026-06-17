În Moldova vor fi simplificate comerțul electronic și serviciile digitale: Un nou pachet de reforme, prezentat.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a prezentat un pachet amplu de măsuri privind digitalizarea și debirocratizare, destinat dezvoltării economiei digitale și comerțului electronic în Republica Moldova.

Inițiativa a fost supusă consultărilor publice și include un proiect de lege și un proiect de hotărâre a Guvernului. Potrivit ministerului, scopul reformei este eliminarea barierelor administrative, operaționale și fiscale care împiedică dezvoltarea modelelor moderne de afaceri, transmite rupor.md.

Ministerul subliniază că modificările propuse vizează reducerea costurilor pentru afaceri în respectarea cerințelor legale și crearea unui mediu mai predictibil și flexibil pentru antreprenori. Un accent deosebit este pus pe accelerarea proceselor de digitalizare, trecerea la documente electronice și simplificarea interacțiunii companiilor cu autoritățile publice.

Unul dintre direcțiile cheie ale reformei este susținerea comerțului electronic și a exportului poștal. În special, se propune simplificarea procedurii de rambursare a TVA în e-commerce prin recunoașterea declarației CN23 și a documentelor electronice de transport. De asemenea, se planifică scutirea operatorilor de comerț electronic care nu dețin infrastructură fizică de la impozitul local fix, ceea ce ar trebui să reducă costurile acestora și să stimuleze dezvoltarea afacerilor online.

O atenție specială în pachet este acordată reglementării noilor modele digitale de afaceri. Este vorba despre crearea unor reguli mai clare privind impozitarea și funcționarea vânzărilor prin rețele sociale, precum Instagram și Facebook Shop, precum și despre definirea juridică a schemelor dropshipping „extern-extern”, în care bunurile sunt transferate între parteneri din afara țării. În plus, se propune clarificarea modului de recunoaștere a veniturilor obținute prin platformele digitale internaționale, inclusiv Google Play și App Store.

Reforma prevede, de asemenea, continuarea digitalizării proceselor interne ale companiilor. În special, întreprinderile ar putea avea posibilitatea de a trece complet la documentația electronică, inclusiv arhivarea digitală și distrugerea ulterioară a suporturilor pe hârtie. În plus, se introduce posibilitatea gestionării fișelor electronice personale de protecție a muncii, ceea ce ar trebui să reducă povara administrativă asupra angajatorilor.

În cadrul pachetului se propun și modificări menite să dezvolte tehnologiile financiare și serviciile digitale de încredere. Este vorba despre crearea unui regim simplificat pentru organizațiile mici de plăți, cu cerințe mai reduse de capital, ceea ce ar trebui să stimuleze dezvoltarea startup-urilor în sectorul FinTech. De asemenea, se discută eliminarea unor restricții privind utilizarea semnăturii electronice calificate și extinderea posibilităților furnizorilor privați de servicii digitale, precum și introducerea unor instrumente online pentru verificarea denumirilor companiilor și consolidarea protecției afacerilor împotriva revendicărilor nejustificate și a deducerilor contestate.

Potrivit reprezentanților ministerului, pachetul de reforme cuprinde aproximativ 90 de acte normative și are ca scop apropierea legislației Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu a menționat că modificările propuse trebuie să simplifice activitatea de afaceri, să reducă presiunea asupra antreprenorilor și să crească atractivitatea țării pentru investiții în economia digitală și comerțul electronic.