În Moldova va fi modificat sistemul subvențiilor agricole: Plățile vor fi acordate în avans.

Noua politică de subvenționare va înlocui actualul sistem post-investițional, iar autoritățile promit proceduri mai rapide și mai flexibile pentru fermieri, transmite moldova1.md.

AIPA a explicat că fermierii vor elabora proiecte investiționale cu indicatori clari de eficiență, după care statul va rezerva finanțarea în avans. Depunerea cererilor după finalizarea investițiilor nu va mai fi necesară.

De asemenea, se preconizează renunțarea la listele limitate de echipamente admise, vor fi susținute toate tehnologiile moderne fără necesitatea modificării regulate a cadrului normativ.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare intenționează să finalizeze elaborarea noului sistem până la sfârșitul lunii mai, iar primele concursuri pentru finanțare pot fi anunțate deja în iunie.

Volumul total al fondurilor prevăzute pentru sectorul agricol în cadrul Planului de Creștere și Agenda de Reforme este de aproximativ 628 milioane de lei. Dintre acestea, 500 milioane de lei vor fi direcționați pentru susținerea tinerilor fermieri, startup-urilor și gospodăriilor cu suprafața de până la 10 hectare.

O parte din fonduri vor fi alocate și pentru programul LEADER și măsurile de asigurare a sănătății și bunăstării animalelor și plantelor.

AIPA a precizat că pentru anumite direcții, inclusiv apicultura și creșterea porcinelor, noile condiții de finanțare nu vor fi aplicate, însă pentru apicultori vor rămâne forme alternative de susținere.