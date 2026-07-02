În Moldova va fi creat un sistem de stoccare a produselor petroliere.

În Moldova, la 30 iunie 2026, a intrat în vigoare Legea nr. 119 din 26 iunie 2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere.

Scopul legii este crearea unui cadru normativ general necesar pentru asigurarea securității aprovizionării cu produse petroliere prin instituirea unui sistem eficient de depozitare, informează logos-press.md.

Legea reglementează prevenirea și gestionarea întreruperilor majore în aprovizionarea cu produse petroliere; crearea și menținerea stocurilor de urgență; gestionarea, completarea, refacerea, evidența și eliberarea acestora; verificarea, monitorizarea și supravegherea, inclusiv efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor financiare.

Conform noii legi, pentru crearea, gestionarea și refacerea unei părți din stocurile de urgență, Guvernul va înființa sau desemna un depozit central (ECS) – o persoană juridică de drept public, autonomă, care funcționează pe bază non-profit, fără finanțare de la bugetul de stat.

Potrivit documentului, deținătorii obligației de depozitare sunt ECS și importatorul obligat, responsabili pentru crearea și menținerea stocurilor de urgență.

ECS va fi autorizat să achiziționeze, mențină, vândă, actualizeze și refacă stocurile de urgență, inclusiv stocurile specifice, pentru prevenirea și gestionarea întreruperilor majore în aprovizionarea cu produse petroliere. Activitatea sa va fi finanțată din contribuțiile pentru stocurile de urgență și din alte surse.

Se prevede că stocurile de urgență pot consta într-o combinație a următoarelor produse: benzină fără etanol, motorină și kerosen, cu condiția ca ponderea totală a produselor selectate să fie de cel puțin 75% din consumul intern.

Legea permite crearea stocurilor în formă nematerială, bazate pe contracte care prevăd dreptul, dar nu și obligația, de a achiziționa produse petroliere conform unor criterii stabilite anterior, într-un termen prestabilit.

Contribuția pentru stocurile de urgență

Contribuția pentru stocurile de urgență, conform noii legi, acoperă cheltuielile justificate ale întreprinderii centrale de depozitare pentru crearea, menținerea, gestionarea, actualizarea și refacerea stocurilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor sale. Aceasta reprezintă o plată destinată finanțării creării și menținerii stocurilor, incluzând contribuția către întreprinderea centrală și compensarea importatorilor obligați.

Se stabilește că, până la determinarea mărimii contribuției pentru stocurile de urgență, aceasta, fără TVA, va fi de: 0,48 lei/litru – pentru benzină, kerosen, motorină; 0,48 lei/kg – pentru păcură și gaz petrolier lichefiat. Totodată, până la stabilirea mărimii contribuției, aceasta va fi distribuită astfel: 70% va fi virat către ECS; 30% va fi reținut de importatorii obligați, dacă aceștia formează și mențin efectiv stocurile de urgență în cantitățile stabilite.

În același timp, noul document nu precizează locul exact din Moldova (sau în străinătate) unde vor fi depozitate stocurile de produse petroliere și gaze naturale.