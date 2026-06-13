În Moldova se vând cartofi noi din Turcia, România și Olanda.

Totuși, în mai–iunie situația pentru cartofii noi a început să se îmbunătățească. Prețurile pentru cartofii noi sunt încă de câteva ori mai mari decât cele pentru marfa de anul trecut, transmite logos-pres.md.

Polonia

Polonia a fost în sezonul trecut în epicentrul „crizei cartofului”. Situația pe piața poloneză rămâne ambiguă. Cererea pentru recolta de anul trecut scade rapid, iar prețurile pentru aceasta au rămas la un minim. În același timp, comerțul cu tuberculi proaspeți câștigă teren, scrie EastFruit citând SadyOgrody.pl.

Potrivit expertului pe piața en-gros Bronisze, Maciej Kmera, în prezent principala parte a vânzărilor o ocupă tuberculii tineri polonezi. Soiurile galbene se vând la aproximativ 2 zloți/kg (0,47 euro/kg), în timp ce soiurile albe populare, precum Irga și Orlik, costă în jur de 3 zloți/kg (0,71 euro/kg). Cartofii din recolta anului trecut sunt într-o situație mult mai puțin avantajoasă.

Cererea pentru aceștia este limitată și provine în principal de la cumpărătorii care au nevoie de anumite soiuri pentru prepararea unor feluri specifice, de exemplu clătite de cartofi. Calitatea acestor tuberculi este evaluată ca fiind scăzută, ceea ce se reflectă și în prețuri.

Așadar, un sac standard de cartofi soiul Irga poate fi vândut pentru aproximativ 10 zloți (2,35 euro). În același timp, cartofii importați dispar treptat de pe piață. Volume mici de produse din Egipt mai sunt disponibile, însă în contextul prețurilor accesibile pentru cartofii tineri locali, importul își pierde competitivitatea, iar livrările sunt treptat reduse.

Ucraina

La sfârșitul lunii mai, pe piața ucraineană s-a creat o situație paradoxală: cartofii tineri locali se vând aproape de două ori mai scump decât cei străini, scrie EastFruit citând Unian. Despre motivele acestei diferențe de preț și calitate a vorbit directorul Institutului de Cartoficultură al NAAN, Nicolae Furdyga. Potrivit expertului, cartofii importați nu pot fi considerați complet tineri, deoarece după transportul îndelungat își pierd caracteristicile specifice produsului proaspăt recoltat.

Adevărații cartofi tineri ajung la consumator aproape imediat după recoltare, când coaja rămâne subțire și delicată. În timpul transportului, care poate dura câteva săptămâni, coaja devine mai dură.

În prezent, pe piața ucraineană cartofii importați din Azerbaidjan se vând cu 50–60 grivne/kg (0,97–1,16 euro/kg), în timp ce cei ucraineni costă 100–130 grivne/kg (1,93–2,51 euro/kg). Această diferență se explică prin faptul că cartofii timpurii autohtoni sunt cultivați în principal în sere, ceea ce face producția mai costisitoare.

Principalii furnizori de cartofi timpurii în Ucraina rămân în prezent Azerbaidjan, Uzbekistan și alte țări din Asia Centrală. Datorită începutului mai devreme al sezonului de cultivare, produsele de acolo sunt încă mai ieftine, chiar și ținând cont de cheltuielile de logistică.

În iunie, situația pe piață ar trebui să se schimbe. Pe măsură ce vor apărea cartofii cultivați sub agrofibră și în câmp deschis, prețurile pentru produsele ucrainene vor începe să scadă și pot deveni mai mici decât cele de import. În acest moment, prețurile en-gros pentru cartofi au scăzut deja la o medie de 0,9 euro/kg.

Moldova

În Moldova, după cum afirmă operatorii pieței de fructe, majoritatea cartofilor tineri vânduți atât în supermarketuri, cât și pe piețele „în aer liber”, până în această săptămână erau reprezentați de produse importate. Țările de origine – Turcia, România, Franța și Olanda (marfa din ultimele două țări este în principal ambalaj mic pentru consumatori și retail de rețea). Produsele locale sunt puține. În Moldova, producția de cartofi timpurii (în sere și sub agrofibră) a fost tradițional specializată de cartoficultorii profesioniști din regiunea Cahul.

Totuși, în ultimii ani aceștia reduc treptat suprafața cultivată a acestei culturi agricole. Motivul este deficitul tot mai accentuat de muncitori sezonieri. Recoltarea cartofilor timpurii se face într-un mod semi-mecanic: tuberculii sunt scoși cu un agregat special, dar sunt adunați, sortați și ambalați manual.

Livezile de fructe cu greu, dar încă mai pot găsi muncitori pentru recoltare, în special pentru căpșunile timpurii scumpe. Cartofii timpurii, deși costă de câteva ori mai mult decât cei de anul trecut, nu aduc profituri precum fructele sau castraveții cornichon.

Prin urmare, cartofii tineri au migrat în prezent din segmentul de masă în segmentul de nișă al pieței de fructe și legume. Conform monitorizării prețurilor EastFruit, la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie 2026, prețul mediu en-gros pentru cartofii timpurii în Moldova s-a stabilizat la nivelul de 15 lei/kg. Anul trecut, în aceeași perioadă a sezonului, cartofii erau puțin mai scumpi – 17 lei/kg. Totuși, pe o perioadă de cinci ani, prețul cartofilor tineri din acest an este semnificativ mai mare decât media.

Mai mult, în retail prețul acestui produs încă nu scade sub 20 lei/kg, iar în unele cazuri prețul pentru „cartofii baby” de lux depășește 40 lei/kg. După cum remarcă pentru Logos Press jucătorii de pe piață, diferența largă de preț între en-gros și retail indică, printre altele, și o cantitate și un volum încă modeste de ofertă pentru cartofii noi.

Deși în curând situația se va schimba. În România vecină a început deja recoltarea cartofilor timpurii și de pe plantațiile din câmp deschis. Cu toate acestea, față de nivelul mediu multianual al prețurilor en-gros din timpul verii (8–13 lei/kg), cartofii din recolta acestui an vor ajunge abia la începutul lunii iulie.