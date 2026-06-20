În Moldova se propune introducerea unor amenzi pentru utilizarea necorespunzătoare a tichetelor de masă.

De asemenea, pot crește și amenzile pentru activități antreprenoriale ilegale, încălcarea normelor de contabilitate și a celor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a tranzacțiilor.

Aceste modificări sunt propuse de Ministerul Finanțelor în cadrul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027, transmite logos-pres.md.

Astfel, se propune modificarea Codului contravențional prin majorarea amenzii pentru desfășurarea activităților ilegale de la 30–90 de unități convenționale (1.500–4.500 de lei) la 50–100 de unități convenționale (2.500–5.000 de lei). O altă modificare extinde răspunderea pentru încălcarea regulilor de evidență contabilă.

În special, se propune extinderea sancțiunilor pentru neraportarea operațiunilor economice în contabilitate și pentru reflectarea incompletă a acestora. De asemenea, este prevăzută o amendă de la 100 la 400 de unități convenționale pentru întreprinderile care vor anula tichetele electronice de masă cu scopul de a acorda clienților bani. Astfel, prin lege se finalizează trecerea la tichetele electronice și se întărește controlul asupra utilizării lor conform destinației.

În ceea ce privește utilizarea echipamentelor de casă și control, se propune introducerea unor amenzi pentru instalarea, repararea și întreținerea aparatelor de casă fără înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat ca centru autorizat, precum și pentru ținerea necorespunzătoare a registrului de evidență a acestor servicii. Amenda va fi de 42–60 de unități convenționale pentru persoanele fizice și de 45–90 de unități convenționale pentru persoanele cu funcții de răspundere.

Amenda pentru neeliberarea bonului fiscal se propune a fi majorată de la 1 la 3 unități convenționale.