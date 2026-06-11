În Moldova se pregătește o reformă fiscală amplă pentru mediul de afaceri și freelanceri.

Acestea vizează stimularea investițiilor, reducerea poverii fiscale asupra muncii și simplificarea activității economice pentru persoanele care activează independent, informează bani.md.

Potrivit ministrului, prima măsură este extinderea modelului estonian de impozitare pentru întregul mediu de afaceri. Acesta a precizat că noul mecanism va încuraja reinvestirea profitului și dezvoltarea companiilor.

„Primul, modelul estonian pentru tot mediul de afaceri, cu accent pe profitul reinvestit. Va fi un proiect care va susține reinvestirea și crearea de profituri”, a declarat Gavriliță.

A doua schimbare anunțată de șeful Finanțelor vizează diminuarea taxelor aferente salariilor și stimularea ocupării forței de muncă. În acest sens, autoritățile intenționează să implementeze și o indemnizație pentru muncă, menită să încurajeze participarea pe piața muncii.

„Este reducerea poverii pe salariile tuturor oamenilor care muncesc. Toată lumea care muncește și câștigă bani trebuie să plătească mai puțin, iar dacă putem câștiga total mai mult, inclusiv prin indemnizația pentru muncă pe care vrem să o implementăm. Obiectivul este ca toți cei care pot să muncească să muncească și toți cei care pot să investească să o facă”, a afirmat ministrul.

Cea de-a treia noutate se referă la liberalizarea regimului de activitate independentă. Potrivit lui Gavriliță, Guvernul intenționează să elimine restricțiile existente pentru freelanceri și să permită desfășurarea oricărui tip de activitate economică în baza unui regim simplificat, cu o plată unică ce ar acoperi toate contribuțiile obligatorii.

„Scoatem orice restricție, astfel încât oricine să poată desfășura orice activitate economică în regimul de freelancing, având o plată unică, care să acopere toate contribuțiile necesare”, a declarat ministrul Finanțelor.



