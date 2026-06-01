În Moldova se introduce statutul de ofițer de informații financiare.

Ofiterii de informații vor acționa în cadrul Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor. În cadrul acestui organism se instituie un statut special pentru ofițerii de informații financiare.

Pentru aceștia a fost elaborată o procedură de certificare obligatorie, informează logos-press.md.

Statutul prevede o reglementare separată a competențelor, garanțiilor, drepturilor, obligațiilor și restricțiilor. Sunt incluse și stimulente pentru încurajarea îndeplinirii atribuțiilor legate de riscurile sporite ale activității.

Proiectul de lege corespunzător a fost aprobat de Parlament în prima lectură. Autorii menționează că este vorba despre consolidarea bazei instituționale a serviciului și introducerea certificării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În plus, o parte dintre angajații unităților raportoare vor fi obligați să urmeze o instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor o dată la 3 ani. La finalizarea acesteia va fi prevăzută, de asemenea, certificarea.

Reamintim că unitățile raportoare în acest domeniu, conform legislației, sunt băncile, casele de schimb valutar, societățile de investiții, Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare, asigurătorii, administratorii fondurilor facultative de pensii, organizațiile de credit nebancare, asociațiile de economii și împrumut, agenții imobiliari, societățile de plăți, societățile emitente de bani electronici și furnizorii de servicii poștale, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii, organizatorii jocurilor de noroc, auditorii, precum și persoanele care comercializează metale prețioase, opere de artă, furnizorii de servicii în domeniul finanțării colective și activelor virtuale.